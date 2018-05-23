用优美生态环境造福人民 | 评论员观察

我们推进生态文明建设，也是为了解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。

小康全面不全面，生态环境很关键。在全国生态环境保护大会上，习近平总书记强调“要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域”，要求“坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶”。人民期盼的，就是我们要做的。蓝天白云、清水绿岸、鸟语花香……生态文明建设的庄严承诺，体现我们党强烈的责任担当。

民之所望，政之所向。党的十八大以来，我国生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化。习近平总书记关于生态文明建设的深邃思考，引领着生态文明建设的一系列实践，顺应了经济社会发展规律，回应了人民群众所想、所盼、所急。强调“良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉”，与“宁可少开一天车，也想多要一天蓝”的愿望同频；要求“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”，与“最怕环境换发展，最恨偷排换钞票”的心声共振。可以说，“人民”二字，正是习近平生态文明思想的出发点和落脚点。



“中国共产党明白人民真正的需求是什么”，有外国观察家如此评价。今天，人民群众对干净水质、绿色食品、清新空气等优美生态环境的需要，承载着人民群众对美好生活的向往，是解决当前社会主要矛盾必须要重视的问题。我们推进生态文明建设，切实提高生态环境质量，提供更多优质生态产品，也是为了解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。坚持“以人民为中心”的发展思想，就必然要坚持绿色发展，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式，坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。它一头连着人民群众生活质量，一头连着社会和谐稳定，搞好了，老百姓的幸福感、获得感就会大大增强；而一旦被破坏，往往会造成严重的生态损失和经济社会危害，成为民生之患、民心之痛。习近平总书记曾多次对严重破坏生态环境的事件做出批示，强调“如果不抓紧、不紧抓，任凭破坏生态环境的问题不断产生，我们就难以从根本上扭转我国生态环境恶化的趋势，就是对中华民族和子孙后代不负责任”。当前我们依然面对着资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，坚决担负起生态文明建设的政治责任，才是对人民群众、子孙后代负责任的态度。

从发展的角度看，保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力。良好的生态环境，其实是很多地方的最大财富、最大优势、最大品牌。去年联合国环境署发布的《中国库布其生态财富评估报告》显示，库布其沙漠共计修复绿化沙漠969万亩，创造生态财富5000多亿元人民币。绿水青山和金山银山决不是对立的，关键在人，关键在思路。抓环保不会耽误人民过上好日子，相反，只有抓好环保，才能抓住可持续发展的根本，实现经济发展与生态改善的双赢。

清风明月本无价，近水遥山皆有情。我们要建设的现代化，是人与自然和谐共生的现代化。认真学习、深刻领会、全面贯彻习近平生态文明思想，一切工作都从百姓满意不满意、答应不答应出发，我们就一定能让良好生态环境成为人民生活的增长点、经济社会持续健康发展的支撑点、展现我国良好形象的发力点，开创新时代生态文明建设新局面。