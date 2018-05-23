习近平：用最严格制度最严密法治保护生态环境

制度带有全局性、稳定性,管根本、管长远。“制度”这一手棋牵动着治国理政全局，制度创新不仅成为一个系统工程，更成为一个基础工程。利用制度保护生态环境，必须以法律法规为基础，推进深化改革和创新，从法律法规、标准体系、体制机制以及重大制度安排入手进行总体部署，使生态文明建设进入法律化、制度化的轨道。习近平指出：“推动绿色发展，建设生态文明，重在建章立制，用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境，健全自然资源资产管理体制，加强自然资源和生态环境监管，推进环境保护督察，落实生态环境损害赔偿制度，完善环境保护公众参与制度。”

创新生态补偿制度。生态补偿制度是指为了维护生态系统稳定性，以防止生态环境破坏为目的，以生态环境产生或可能产生影响的生产、经营、开发活动为对象，以生态环境恢复为主要内容，以经济调节为主要手段，以法律监督为保障条件的环境管理制度。创新生态补偿制度是生态文明制度建设的核心内容。生态补偿机制作为生态文明建设的重要激励机制，目前还缺乏明确的法律定位、法理依据和市场机理。在补偿上偏重于单项补偿、分类补偿，相关生态补偿政策未能发挥政策聚焦合力，缺乏整体性和综合性。要进一步完善生态补偿制度的法律保障。加快出台生态补偿政策法规，在顶层制度层面逐步形成完整的更具法规功能的生态补偿条例和实施细则。要逐步实现生态补偿标准化。根据各领域、不同类型地区的特点，完善测算方法，分别制定生态补偿标准，逐步形成标准体系。

创新生态文明考核评价制度。科学的考核评价制度犹如“指挥棒”，在生态文明制度建设中十分重要。要把资源消耗、环境损害、生态效益等体现生态文明建设状况的指标纳入经济社会发展评价体系，建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，使之成为推进生态文明建设的重要导向和约束。通过生态文明考核评价制度，激发各级政府部门、广大干部的工作积极性、主动性和创造性，促进节能减排、环境保护和生态建设，形成推进生态文明建设的强大动力。习近平指出：“最重要的是要完善经济社会发展考核评价体系，把资源消耗、环境损害、生态效益等体现生态文明建设状况的指标纳入经济社会发展评价体系，使之成为推进生态文明建设的重要导向和约束。”

创新资源生态环境管理制度。要加快建立国土空间开发保护制度，健全能源、水、土地节约集约使用制度，强化水、大气、土壤等污染防治制度，建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度，强化制度约束作用。习近平指出：“要建立健全资源生态环境管理制度，加快建立国土空间开发保护制度，强化水、大气、土壤等污染防治制度，建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值、代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度，健全生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度，强化制度约束作用。”