【评论】新时代激励广大干部担当作为的重大举措

社会主义是干出来的，新时代也是干出来的。党的干部是党和国家事业的中坚力量，没有广大党员、干部的积极性和执行力，再好的政策措施也会落空。回顾党的历史特别是改革开放以来的发展历程，事业向前推进的每一步都离不开广大干部群众的奋发努力。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，与广大干部改革创新、干事创业、担当奉献密不可分。当前，干部队伍主流是好的，能够适应事业发展需要，但也有少数干部庸政懒政怠政、改革勇气锐气弱化。《意见》从制度机制层面入手，突出新时代党的建设总要求，突出正向激励主基调，突出倡导性、引领力，向广大干部发出了攻坚克难、奋发作为的动员令、集结号。
问题是时代的声音，目标是前行的动力。《意见》坚持以“新时代新担当新作为”为主线，深刻把握从严管理与关心爱护的辩证统一关系，聚焦干部动力不足“不想为”、能力不足“不会为”、担当不足“不敢为”等突出问题，系统谋划、综合施策，不是单从干部工作某个方面作出规定，而是统筹兼顾干部工作的各个方面，抓住影响干部积极性的关键症结，着力将干部选育管用的各个环节衔接起来，将政治教育、思想引导、待遇保障、人文关怀等方面贯通起来，作出通盘部署、制度安排，不仅为广大干部成长提供了风向标、指南针，而且为加强和改进干部工作提供了导航仪、路线图。
《意见》明确提出，
要坚持好干部标准，突出“五个过硬”，突出实践实干实效，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。
要充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用，完善干部考核评价机制，增强考核的科学性针对性可操作性，强化考核结果反馈和运用，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题。
要理直气壮为敢于担当的干部撑腰鼓劲，全面落实习近平总书记“三个区分开来”重要要求，建立健全容错纠错机制，引导干部争当改革的促进派、实干家。
要着力增强干部适应新时代发展要求的能力，加强专业知识、专业能力培训，注重培养专业作风、专业精神，涵养干部担当作为的底气和勇气。
要满怀热情关心关爱干部，注重政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，增强干部的荣誉感、归属感、获得感。
要凝聚形成创新创业的强大合力，大力宣传改革创新、干事创业的先进典型，激励广大干部见贤思齐、奋发有为。
”
新时代开启新征程，新征程呼唤新担当新作为。各级党委（党组）要以高度的政治责任感和历史使命感，采取得力措施抓好《意见》的贯彻落实，切实把党中央对干部的关心关怀落到实处。广大干部要不忘初心、牢记使命，自觉加满油、把稳舵、鼓足劲，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。
（来源：人民日报 作者：仲祖文）