【评论】新时代激励广大干部担当作为的重大举措

近日，中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（以下简称《意见》），并发出通知，要求各级党委（党组）结合实际认真贯彻落实。这是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，建设高素质专业化干部队伍的一项重大举措，对于充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，切实增强广大干部的政治担当、历史担当、责任担当，努力创造属于新时代的光辉业绩，具有十分重要的意义。

社会主义是干出来的，新时代也是干出来的。党的干部是党和国家事业的中坚力量，没有广大党员、干部的积极性和执行力，再好的政策措施也会落空。回顾党的历史特别是改革开放以来的发展历程，事业向前推进的每一步都离不开广大干部群众的奋发努力。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，与广大干部改革创新、干事创业、担当奉献密不可分。当前，干部队伍主流是好的，能够适应事业发展需要，但也有少数干部庸政懒政怠政、改革勇气锐气弱化。《意见》从制度机制层面入手，突出新时代党的建设总要求，突出正向激励主基调，突出倡导性、引领力，向广大干部发出了攻坚克难、奋发作为的动员令、集结号。

问题是时代的声音，目标是前行的动力。《意见》坚持以“新时代新担当新作为”为主线，深刻把握从严管理与关心爱护的辩证统一关系，聚焦干部动力不足“不想为”、能力不足“不会为”、担当不足“不敢为”等突出问题，系统谋划、综合施策，不是单从干部工作某个方面作出规定，而是统筹兼顾干部工作的各个方面，抓住影响干部积极性的关键症结，着力将干部选育管用的各个环节衔接起来，将政治教育、思想引导、待遇保障、人文关怀等方面贯通起来，作出通盘部署、制度安排，不仅为广大干部成长提供了风向标、指南针，而且为加强和改进干部工作提供了导航仪、路线图。

《意见》明确提出，

“ 要大力教育引导干部担当作为、干事创业，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，在其位、谋其政、干其事、求其效。 ，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，在其位、谋其政、干其事、求其效。 要坚持好干部标准，突出“五个过硬”，突出实践实干实效，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。 要充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用，完善干部考核评价机制，增强考核的科学性针对性可操作性，强化考核结果反馈和运用，切实解决干与不干、干多干少、干好干坏一个样的问题。 要理直气壮为敢于担当的干部撑腰鼓劲，全面落实习近平总书记“三个区分开来”重要要求，建立健全容错纠错机制，引导干部争当改革的促进派、实干家。 要着力增强干部适应新时代发展要求的能力，加强专业知识、专业能力培训，注重培养专业作风、专业精神，涵养干部担当作为的底气和勇气。 要满怀热情关心关爱干部，注重政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，增强干部的荣誉感、归属感、获得感。 要凝聚形成创新创业的强大合力，大力宣传改革创新、干事创业的先进典型，激励广大干部见贤思齐、奋发有为。 ”

新时代开启新征程，新征程呼唤新担当新作为。各级党委（党组）要以高度的政治责任感和历史使命感，采取得力措施抓好《意见》的贯彻落实，切实把党中央对干部的关心关怀落到实处。广大干部要不忘初心、牢记使命，自觉加满油、把稳舵、鼓足劲，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

（来源：人民日报 作者：仲祖文）