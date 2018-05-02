共产党员 今天

这些年，习近平总书记在系列重要讲话中多次指出，责任担当是领导干部必备的基本素质，并强调干部就要有担当，有多大担当才能干多大事业。

“为官避事平生耻。”什么是责任担当、为什么要责任担当、怎么做到责任担当？今天，小编与你一起学习领会。

什么是责任担当？

五个敢于

敢于担当，党的干部必须坚持原则、认真负责，面对大是大非敢于亮剑，面对矛盾敢于迎难而上，面对危机敢于挺身而出，面对失误敢于承担责任，面对歪风邪气敢于坚决斗争。清正廉洁，党的干部必须敬畏权力、管好权力、慎用权力，守住自己的政治生命，保持拒腐蚀、永不沾的政治本色。

——2013年6月28日至29日，习近平在全国组织工作会议上的讲话

当改革促进派、改革实干家

各地区各部门要把抓改革作为一项重大政治责任，坚定改革决心和信心，增强推进改革的思想自觉和行动自觉，既当改革促进派、又当改革实干家。

——2016年2月23日，习近平在十八届中央全面深化改革领导小组第二十一次会议时强调

讲实话、干实事

抓工作，是停留在一般性号召还是身体力行，成效大不一样。讲实话、干实事最能检验和锤炼党性。

——2016年12月26日至27日，习近平在中央政治局民主生活会上指出

积极性是首要的

干部干部，干是当头的，既要想干愿干积极干，又要能干会干善于干，其中积极性又是首要的。

——2016年3月7日，习近平参加十二届全国人大四次会议黑龙江代表团审议时指出

敢于较真碰硬

无私才能无畏，无私才敢担当。“心底无私天地宽。”担当就是责任，好干部必须有责任重于泰山的意识，坚持党的原则第一、党的事业第一、人民利益第一，敢于旗帜鲜明，敢于较真碰硬，对工作任劳任怨、尽心竭力、善始善终、善作善成。

——2013年6月28日至29日，习近平在全国组织工作会议上的讲话

防止个人风头主义

敢于担当，是为了党和人民事业，而不是个人风头主义，飞扬跋扈、唯我独尊并不是敢于担当。

——2013年6月28日至29日，习近平在全国组织工作会议上的讲话

为什么要责任担当？

新时代是奋斗者的时代

改革开放40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了一条新路、好路，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。

——2018年2月14日，习近平在2018年春节团拜会上的讲话

行百里者半九十

中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。

——2017年10月18日，习近平总书记代表十八届中央委员会向大会作报告

权力是党和人民赋予的

我们的权力是党和人民赋予的，是为党和人民做事用的，只能用来为党分忧、为国干事、为民谋利。

——2015年1月12日，习近平同中央党校第一期县委书记研修班学员进行座谈时的讲话

空谈误国，实干兴邦

实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。空谈误国，实干兴邦。我们这一代共产党人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。

——2012年11月29日，习近平在参观《复兴之路》展览时的讲话

怎么做到责任担当？

树立正确政绩观

“功成不必在我”，不是消极、怠政、不作为，而是要牢固树立正确政绩观，既要做让人民群众看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人做铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显绩，也要做潜绩。不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、经过历史沉淀后真正的评价。

——2018年3月8日，习近平参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时指出

形成“头雁效应”

要加强教育引导，注重破立并举，抓住“关键少数”，推动各级领导干部自觉担当领导责任和示范责任，把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去，形成“头雁效应”。

——2018年3月10日，习近平参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时指出

听实话、察实情、收实效

既要到工作局面好和先进的地方去总结经验，又要到困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方去研究问题，特别是要多到群众意见多的地方去，多到工作做得差的地方去，既要听群众的顺耳话，也要听群众的逆耳言，这样才能听到实话、察到实情、收到实效。各级干部特别是领导干部要结合贯彻落实党的十九大精神真正动起来、深下去，切实把存在的矛盾和问题搞清搞透，把各项工作做实做好。

——2017年10月25日，习近平在党的十九届一中全会上的讲话

知行合一

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”学到的东西，不能停留在书本上，不能只装在脑袋里，而应该落实到行动上，做到知行合一、以知促行、以行求知，正所谓“知者行之始，行者知之成”。每一项事业，不论大小，都是靠脚踏实地、一点一滴干出来的。“道虽迩，不行不至；事虽小，不为不成。”这是永恒的道理。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

善于运用辩证思维

适应我国经济发展新常态，保持战略定力，加强调查研究，看清形势、适应趋势，发挥优势、破解瓶颈，统筹兼顾、协调联动，善于运用辩证思维谋划经济社会发展。

——2015年6月，习近平在贵州调研时强调

发扬劳模精神

各级领导干部要带头发扬劳模精神，出实策、鼓实劲、办实事，不图虚名，不务虚功，坚决反对干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”，以身作则带领群众把各项工作落到实处。

——2013年4月28日，习近平在同全国劳动模范代表座谈时的讲话

（来源：人民论坛网）