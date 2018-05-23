让崇尚英雄成为时代风尚

来源：人民网

余荣华

去发现，去传承，去效仿，正是“崇尚英雄 精忠报国”活动的最大意义

“谁是英雄？今天，我们一起寻找”，5月21日开始，由人民日报社新媒体中心和众多网络媒体共同发起的“崇尚英雄 精忠报国”大型网络互动活动，引发互联网上的传播热潮。两天内，相关网络话题的点击量超过1.7亿次。

与此同时，全国中小学也正在同步开展“崇尚英雄 精忠报国”主题班会。“崇尚英雄”并不是要让孩子去做“力所不能及”的事，而是教导他们从小拥有远大志向、宝贵勇气和拼搏精神。相信，“怎样的人称得上英雄”“用什么方式去报国”会成为孩子们之间热切讨论的话题，也可能让很多家庭几代人坐在一起，共同追寻家国记忆、感悟英雄精神。

亿万网友既被活动主题宣传片中抗战老兵、烈士英模的画面所震撼和打动，也积极响应，分享“我们家的报国故事”。一张照片、一个军用水壶、一封家书、一本证书、一枚奖章……很多人突然发现，家中这些看似简单的老物件，其实是长辈为国为民奋斗打拼的岁月见证。这些普通网友所分享的故事，虽是一份份平凡的“家族记忆”，但汇聚在一起，就成为一部连接历史与现实的“英雄史”。

“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”曾几何时，以“还原真相”为名歪曲历史、以“不合常理”为名抹黑英雄的言论，在网络上反复出现，引发舆论如潮的谴责。众多有识之士纷纷指出，肆意歪曲历史、亵渎英雄英烈，既影响大众认知、伤害公众情感，更可能把国家历史和民族精神引向虚无。

国家的意志，回应着人民的情感与心声。为了捍卫英烈，英雄烈士保护法上月底全票表决通过，并于5月1日起施行。该法庄严宣告：“国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献”。当此之时，以全网互动形式倡导“崇尚英雄”、热议“精忠报国”，也是对这一法律的生动践行。正如一个网友留言所说：“我一直以为升旗时我致敬的只是国旗，后来才发现我致敬的还有国旗背后的英雄、先烈、历史、传承和不死的精神。”

在一个和平的年代，英雄情怀更显珍贵。“崇尚英雄 精忠报国”活动中，有一句话被网友反复点赞：“哪有什么岁月静好，只不过是有人为你负重前行”。军人、警察、维和战士、消防官兵……他们在这些高风险的岗位上默默奉献，不少人为了国家和人民、和平与发展壮烈牺牲。人们面对英雄许下的每一条誓言，都传递着对英雄精神的崇尚，汇聚起推动时代和社会前行的力量。

寻找英雄、崇尚英雄，更要努力成为英雄。新时代的中国，同样需要英雄精神。默默钻研数十载的科技人员、坚守脱贫攻坚第一线的基层干部、累倒在手术台旁的医生、对每个孩子都关怀备至的教师……英雄精神不仅体现在刹那间的生死抉择，而且体现在经年累月的执着坚守。在日常工作中恪尽职守，在普通岗位上埋头苦干，每个人都可以成为“自己的英雄”。

有人说：“失去生命，并不是真正的死亡；真正的死亡，是被人彻底地遗忘”。“崇尚英雄 精忠报国”活动还在继续。无论是耳熟能详的知名英模英烈，还是普通网友讲述的“年老失聪的外祖父”“沉默寡言的父亲”“当年小学的代课教师”，都将在人们自发参与、互动传播中，凝结为一份独特的全民记忆。去发现，去传承，去效仿，正是这个活动的最大意义。

“天地英雄气，千秋尚凛然。”无论哪一个时代，英雄的事迹和精神都是激励社会前行的强大力量。期盼“崇尚英雄”蔚为风尚，光荣永远传承，英雄永不独行。

《 人民日报 》（ 2018年05月23日 05 版）

（网站首页图：新华社资料图片）