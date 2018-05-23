这个白衣女子火遍全国！只因她的背影最帅…

因为朱旭的飞奔施救

她的最帅背影也瞬间火遍全国

而我们也在这争分夺秒的施救中

看到了善良的光辉

善，是自然的真情流露

是自觉的真心付出

就像视频中朱旭那一抹毫不犹豫的背影

我们期待和呼吁有更多像朱旭一样的人

用他们内心的温暖点燃善的火炬