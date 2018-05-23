这个白衣女子火遍全国！只因她的背影最帅…

5月17日上午
辽宁铁岭一路口发生交通事故
一辆摩托车与相向行驶的出租车
在交通岗正中央发生剐蹭
骑摩托车的男子当场倒地
被摩托压住无法起身
情况万分危急
就在摩托车倒地12秒后
在交通岗等待左转的
一辆汽车的副驾驶车门被推开
从车上下来一名白衣女子
她飞快地跑到摔倒男子身边
将摩托车抬起，并查看男子伤势
在与伤者简单沟通之后
帮伤者拨打报警电话并联系家人
直到警察和急救车赶来
她才离开
这一幕让人揪心
更让人动容
视频中救人的白衣女子名叫朱旭
5月17日上午10时左右
她和同事途经铁岭全球通大厦交通岗
看到一个青年男子
被摩托车压倒在地无法起身
她立刻下车去帮忙
抬起摩托车后
她发现男子起身困难，但神智清醒
因为之前学过一些紧急救护知识
朱旭就蹲下来询问了男子受伤情况
男子左臂和左腿剧烈疼痛不能动
朱旭怀疑他有骨折的情况
她告诉男子躺在地上不要动
同时拨打了报警电话等待救援
等待救援时还帮男子联系了家属
直到警察和120急救人员赶到
朱旭和同事才默默离开
朱旭和同事才默默离开
监控记录下了一袭白衣的朱旭
让这个城市的善良和温暖
又多了几分
事后朱旭接受采访时这样说:“其实我也没帮上什么忙，更多的也就是出于人性关怀，陪伴他等待救援。看到他躺在地上谁也不能坐视不管，只是当时我们正好赶到那儿了。”
因为朱旭的飞奔施救
她的最帅背影也瞬间火遍全国
而我们也在这争分夺秒的施救中
看到了善良的光辉
善，是自然的真情流露
是自觉的真心付出
就像视频中朱旭那一抹毫不犹豫的背影
我们期待和呼吁有更多像朱旭一样的人
用他们内心的温暖点燃善的火炬
这个世界
总有一群人
用他们的背影让我们感动
他们可能是军人、消防员
可能是医生、警察
也可能是你我身边的普通人
……
那一天
山石滚落余震不断
众人撤离
而他
向着危险奋力奔跑
他是军人
喷着火苗的煤气罐
随时可能爆炸
从七楼到一楼
这是一场生死时速
他是消防员
但他也是
别人的丈夫、儿子、父亲
2月18日的一天
一个4个月大的婴儿频繁抽搐
生命危在旦夕
可当时正值春节车流高峰
急救中心救护车被堵在车流中
无法动弹
5分钟的时间
3公里的“生命通道”被打通
他用坚实的背影
为婴儿争取了宝贵的抢救时间
一位九十多岁的老人
独自乘坐地铁
他跟着老人上电梯
默默地伸出手
扶在电梯的手扶带上
用身体充当人墙
避免老人突然后仰摔伤
在这期间
他没说一句话
他说
“不想让老人注意到自己，
以免引起老人反感”
他是一名地铁工作人员
他是一名公交车司机
为了帮助一名女乘客抓小偷
不顾个人安危
誓与小偷搏斗
他说
“我要确保乘客的人身财产安全，
遇到这些情况我必须出手帮助。”
他穿着手术服
脚上缠着绷带
拄着双拐
因车祸受伤的他
本该躺在家里静养
却因为放心不下病人
坚持着来医院
给病人做手术
他是医生
可他也是个病人啊
那一天
暴雨倾盆
刚刚放学的他
看到一位推车老人没有伞
主动给老人撑伞
自己却被淋透
他是一名高二学生
他那不算宽阔的背影
打动了众人的心
有时
最美的不是前进
而是逆行
最帅的不是正脸
而是背影
他们用背影
勾勒出世间最美的画卷
他们的背影
是照进我们心里的那一束光
来源：新华社、铁岭日报、新北方（ID：xbf_23186688）
本期编辑：田丰、蒋川