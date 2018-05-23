中国版钢铁侠！2岁女童挂三轮冲向墙，男子不顾安危飞身扑上...

近日，

一位男子不顾生命安危，

飞扑相救的视频在社交网络火了！

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5月19日，河南兰考县南彰镇一家店门口，一辆三轮车飞速冲来，一个小孩挂在车把上嚎啕大哭...

眼看车将撞上墙，店老板袁某飞身撞停三轮车，救下幼童。

他说自己当时“什么都没想，就撞上去了。”

据救人老板描述，当时在车上的小孩想下车，动了加速板，车就跑了，结果孩子抓的越紧，车跑的越快...眼看就要来不及了。

救人老板：“我也没事，就受了一点小伤皮外伤，小孩没事。”

网友大赞其为 钢铁侠！

不过也有网友提醒：带小孩不能掉以轻心

此前小编也有报道过，

单独将孩子放在车内有多危险。

大人下车没熄火

独自在车内的男孩碰到车档致车冲下河

2012年，4月21日，在杭州临平运河镇五杭大桥旁边，一辆东南菱帅轿车开到了河里。据警方调查，当时车里大人离开车内后没有将车熄火，11岁的男孩不小心碰到了车子档位，导致车子冲了出去。万幸运的是，因为河水浅，河岸落差不大，孩子身体没什么大碍，但受到了惊吓，被送医检查。

女司机下车不熄火：车被开走 儿子失踪

2014年，7月17日，市民马女士下车买咖啡，结果没熄火的车子连同车上8岁的儿子一起失踪，原来，一男子将车子开走，一直开到山东。嫌犯也很吃惊，盗走的车后座竟然有个孩子。担心暴露身份，陶某想法子劝孩子下车，最终在温州大道将孩子放下。万幸最终孩子安然无恙返回，车子也在20多天后被找回。最终，鹿城警方宣告侦破“7·17”盗窃奔驰轿车案，6名犯罪嫌疑人落网。

马女士当时将车就停在时代广场左侧的小路上。

3岁半孩子被丢在车里 启动车撞伤人

2013年5月8日，刘某驾驶车辆在陇海路与勤劳街交叉口向北100米路西侧靠边停车后，直接下了车，把3岁半的孩子小宝（化名）丢在了车里。由于匆忙，刘某不仅没有将车熄火，甚至连挡都没摘，钥匙也没有拔。小宝一个人在车里玩耍，不小心踩到油门启动了汽车。车开始向南移动，撞到了前面的行人崔某和他的车，导致崔某受伤。经郑州市公安局交警三大队认定，刘某负事故的全部责任，崔某无责任。

万幸这位2岁女童，

遇到了袁老板这样的英雄。

网友感慨，

英雄就在我们身边，

但不是每个人都穿着斗篷...

来源：公众号“扬子晚报”（ID：yzwb20102806）综合一手video视频、温州商报、河南商报、浙江在线