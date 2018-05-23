事情又有了新变化。

有媒体报道，美国总统特朗普在白宫说，就中兴事件，美中两国政府尚未达成任何协议。而此前一天，美国《华尔街日报》还援引知情人士的话称，中美两国就解决中兴问题的大致路径，已经达成一致。

看得不少吃瓜群众都糊涂了，美国是不是又变卦了？怎么还没有协议？是不是在打中国的脸？

确实信息很含混，但要理解其中玄机，就需要对当下美国政治大背景有所了解。具体到中兴问题上，在牛弹琴 （bullpiano）看来，特朗普最新讲话，重点其实不是没达成协议，而是释放了解决问题的三个信号。

第一，这句话才是特朗普讲话的重点。

特朗普这次除说还没达成协议外，别忘了，他还有这样一句话：美国对中兴的封杀，让很多美企业也遭受了冲击，“可以让他们付出巨大代价，但并不一定要伤及所有这些美国企业。”

这句话，应该才是他这次讲话的重点。

要知道，之前特朗普曾说，封杀中兴也让中国损失了很多就业机会，这在美国国内引起了不小非议。一些政敌攻击他竟然更关心中国就业，哪像个美国总统；因此，他现在改口大谈美国企业的损失，很大程度上也是堵塞政敌之口。大家也要理解特朗普的这番苦心。

第二，美国也开出了具体的条件。

特朗普还说，他预想，中兴可能支付高达13亿美元的罚款，并且更换管理层，成立新董事会，并采取“非常、非常严格的安全规定”。特朗普还预想，中兴未来将从美国采购很大比例的部件和设备。

这其实也就为中兴事件最终转圜开出了价码：天文数字罚款，全面更换管理层，以后多进口美国货，下不为例。

美国本来就虎视眈眈，现在终于给美国逮住了机会，中兴不蜕层皮确实也别想顺利过关。但既然开出了加码，那中兴问题得到解决也就是大概率事情了。其实，特朗普也是转着弯跟美国人说，现在停止封杀中兴，对美国也是利大于弊。

第三，中美其实应该是有默契的。

至于特朗普说，中美还没有达成任何协议。这似乎也没说错。在最近一轮磋商后发表的中美联合声明中，确实也没有提到中兴事件。

但这更像是一种外交辞令。要知道，美国财长姆努钦随后也表示，不能将中兴置于死地；《华尔街日报》更引述消息人士说，中美其实就解决中兴问题已达成一致，一旦协议签订，美国即解除对中兴的相关禁令。

这些迹象显示，在中兴问题上，中美应该是有默契的，只是出于某种考虑，没写入联合声明中，而是通过所谓消息人士的渠道对外发布。这也正显示了双方谈判团队的智慧。

尤其要看到的事，在美国，中兴事件更成了政治斗争的一个工具。这客观上也让特朗普很谨慎，并故意释放出一些含混的信息。

既要安抚国内某些人的情绪，也要面对现实处理好问题，从这个角度看，也真难为了特朗普。

但外交就是这样，有些写在纸面上，有些更反映在具体行动中。所以，很多时候，要听其言更要观其行。

当然，博弈仍还在继续，也不乏撕毁协议的先例。争取最好的结果，做好最坏的打算。

中兴问题将很可能很快就得到妥善解决，但这个问题暴露出的我们核心技术短板，必须警钟长鸣，我们也真应该感谢美国人的提醒！

（原题为《中兴事件怎么解决？特朗普最新讲话释放了三个信号》）

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