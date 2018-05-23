稳中向好、稳中有进！市委财经工作领导小组会议研究全市经济工作

本报讯 市委财经工作领导小组今天上午（5月23日）举行会议，研究今年以来全市经济社会发展情况，分析研判当前经济形势，部署下一阶段重点工作。市委书记、市委财经工作领导小组组长李强主持会议并讲话。

市委副书记、市长、市委财经工作领导小组副组长应勇在会上讲话。市委财经工作领导小组成员尹弘、周波、诸葛宇杰出席会议。

会议分别听取了市发展改革委关于今年以来全市经济社会发展情况及形势分析的汇报，市财政局关于今年以来全市地方财政收入完成情况及形势分析的汇报。

会议指出，今年以来，全市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，全面深化自贸试验区建设和营商环境改革，全力打响“四大品牌”，着力推动高质量发展、创造高品质生活。全市经济运行延续了稳中向好、稳中有进的基本态势，稳的基础继续巩固，进的势头不断增强，好的因素持续积累，新动能持续发力，市场活力进一步增强，企业效益持续改善，居民生活稳步提高。

会议强调，经济工作是党的中心工作，抓经济工作，看得要远、目标要明、工作要实、底线要守。当前，外部环境不确定性增加，要联系上海实际，加强形势预判，积极主动应对，坚持稳中求进，增强底线思维，牢牢把握工作主动权。要大力推动创新驱动发展，大力发展实体经济特别是现代服务业和先进制造业，积极培育新的经济增长点，保持税收和财力的稳定。要充分激发企业活力，做实做深优化营商环境大文章，全力培育和扶持创新型企业发展，不断深化国有企业改革。要在扩大金融领域对外开放的同时，打好防范化解金融风险攻坚战，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。要坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，严格落实各项调控政策措施，深入研究探索建立长效机制，保持房地产市场平稳健康发展。（网站首页图：晨报微信制图）