贯彻落实全国生态环境保护大会部署，李强专门用半天时间调研，提了这些要求

本文图片/陈正宝 摄

本报讯 为进一步贯彻落实全国生态环境保护大会部署要求，市委书记李强今天（5月23日）专门用半天时间赴水源地水库、污水处理厂及重点工业企业，实地调研本市生态环境保护工作。李强强调，良好生态环境是最普惠的民生福祉，是上海迈向卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的必然要求。要深入学习领会习近平生态文明思想，把生态环境保护作为推动高质量发展的重要抓手、创造高品质生活的重要内容，以钉钉子精神抓落实抓推进，坚决打好污染防治攻坚战，以实际成效取信于民、造福于民。

经过多年规划建设，本市已全面形成“两江并举、集中取水、水库供水、一网调度”的原水供应格局。至去年底，长江青草沙、陈行、东风西沙和黄浦江上游金泽四大水源地供水规模超过1300万立方米/日。李强下午来到陈行水库，沿着堤坝仔细察看长江取水口情况，听取水库引水工程及供水能力汇报，详细了解本市水源地规划布局和建设进展。李强说，要满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，保障饮用水安全、提升饮用水质量是重要一环。要像爱护眼睛一样保护水源地，扎实推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，采取切实可行的举措保好水、治污水。水里的问题，根子在岸上，要水岸联动、治本治源，巩固河道整治长效机制，确保水质持续稳定改善，让市民群众感受到更多水清岸绿、碧波荡漾的生态景象。

目前，本市污水处理以集中处理和分散处理相结合，基本形成石洞口、竹园、白龙港、杭州湾沿岸、嘉定及黄浦江上游、崇明三岛六大片区治理格局。位于宝山区月浦镇的石洞口污水处理厂，根据《水污染防治行动计划》要求，于去年底完成了提标改造。李强察看了中央控制室和污水处理设施，就技术工艺、排放标准及污水污泥减量化等问题同负责人进行深入讨论，强调要进一步加强治污设施建设，切实提高污水收集处理能力。

随后，市领导来到中国宝武钢铁集团宝山钢铁股份有限公司宝山基地，该基地已成为世界范围内最有竞争力的全流程钢铁制造基地之一，建立了较为完善的废水、废气和环境质量监测体系。李强走进原料堆场大棚，听取堆场密闭改造工程总体情况汇报。该工程旨在实现“用煤不见煤、用矿不见矿、运料不见料”的改造目标。在察看烧结机减排示范技术应用、高炉集中控制中心等重点环保技术工程项目后，市领导着重听取公司“智慧制造”“城市钢厂”有关情况汇报，就产业结构调整、压减煤炭消费量以及严格环保排放标准等同公司负责人进行讨论交流，对企业攻克关键技术和装备，实施智能化、清洁化改造表示肯定，指出宝钢是改革开放的重要标志，要在现有良好发展基础上进一步主动作为，在炼钢领域智能制造、节能环保等各方面体现国际最高标准、最好水平，为全市发展作出更大贡献。李强说，要更加深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念，在加大污染治理力度的同时，以更大决心推动绿色发展，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。要进一步严格产业准入，收严收紧重点行业产业准入标准、水耗能耗和环保排放标准，真正以环境论英雄、以能耗论英雄、以亩产论英雄。

市领导诸葛宇杰、时光辉参加调研。