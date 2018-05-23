新华网评：激发大时代的大担当

来源：新华网

“进一步激励广大干部新时代新担当新作为”系列网评之二

徐 敏

近日，中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（以下简称《意见》），吹响了广大干部锐意进取、干事创业的集结号。《意见》鲜明树立了重实干重实绩的用人导向，为进一步激励广大干部冲锋在前、勇挑重担、竞相出彩，营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围，凝聚形成创新创业的强大合力具有重要意义。

担当意愿与担当本领都是选人用人标准。担当意愿与担当本领如鸟之两翼，有的干部有意愿却没本领，有的干部有本领却没意愿，有的干部既没意愿又没本领，这样的干部都难以成为让党放心、令人民满意的干部，只有意愿与本领相得益彰、相辅相成，才是党和人民的好干部。《意见》中提出“坚持从对党忠诚的高度看待干部是否担当作为，注重从精神状态、作风状况考察政治素质”，将是否担当作为放在了检验对党是否忠诚的高度，担当意愿成为选人用人的重要标准之一。“坚持有为才有位，突出实践实干实效”，把好干部标准落到实处，坚持事业为上、人事相宜用人标准，让干部有多大担当就有多大舞台。结合《意见》精神，每一名党员干部应牢记担当就是忠诚，保持时不我待、只争朝夕的进取意愿，修炼攻坚克难、勇立潮头的干事本领，做“政治过硬、本领高强”的新时代好干部。

工作显绩与工作隐绩都是考核评价内容。看得见、摸得着，能用数据和实体佐证的是“显绩”，暂时效果不明显、却为后人打基础具有长远价值的是“隐绩”，很多干部贪图一时之显绩，忽略长远之隐绩。让考核指挥棒更加精准有力，科学合理设置考核评价内容是关键。所谓“功成不必在我”，领导干部要既做“显绩”又做“隐绩”，要不问前程、埋头苦干、接力奋进、久久为功。此次《意见》中提出“构建完整的干部考核工作制度体系”“体现差异化要求”等内容，说明干部考核指标设置将更加合理，政绩考核方式方法的科学性将进一步增强。“显绩”和“隐绩”都是成绩，对于力戒形式主义、引导干部牢固树立正确政绩观，充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用具有重要意义。

正向激励与兜底机制都是良好生态保障。政治生态的山清水秀离不开干事创业环境的风清气正，切实为敢于担当的干部撑腰鼓劲，需要正向激励机制与兜底保障机制同时发力。《意见》中提到“建立健全容错纠错机制”“坚持有错必纠、有过必改”“严肃查处诬告陷害行为”，为敢于担当者“兜住底”“纠偏差”，这些兜底保障机制与正向激励机制形成闭环，既能正向激发干部创新创业的热情，又能让敢闯敢试、锐意进取的干部有更多底气，为干部心无旁骛地干事创业消除后顾之忧，营造“为敢于担当的干部担当、为敢于负责的干部负责”的良好风气和山清水秀、风清气正的政治生态。

大时代要有大担当。从五四青年的呐喊、南湖红船的畅想，到天安门上的宣告、改革开放的号角，再到十九大的新启航，当新时代的曙光笼罩大地，当历史的接力棒交到我们手中，我们要对这个国家负责。广大干部应跟随时代步伐，扛起新时代赋予的历史责任，不忘初心、牢记使命，汇聚起实现中国梦的磅礴之力，勇立时代潮头！（网站首页图：新华社资料图片）

延伸阅读：

中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》

系列网评之一：培养更多适应新时代发展需要的好干部