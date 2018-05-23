新华网评：破解“出头鸟”困境

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“进一步激励广大干部新时代新担当新作为”系列网评之三

邢楚若

明朝《增广贤文》中有句“枪打出头鸟”。但殊不知，“出头鸟”往往也会扮演“领头羊”的重要角色，他们身先士卒，成为发展的先行者。

近日，中共中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（以下简称《意见》），为积极干事创业的党员干部撑腰鼓劲，进一步激发干部队伍的积极性、主动性、创造性，为广大想干事、能干事、肯干事的好干部吃下一颗“定心丸”，也是一种破解“出头鸟”困境的重大举措。

回望过去，无数仁人志士敢为天下先，对于社会进步、事业发展发挥着重要作用。而今，一些干部担心自己在工作过程中出现不可控的失误，给自己造成不必要的麻烦，于是做事束手束脚，不敢大刀阔斧干事创业，陷入甘当“太平官”“老好人”的尴尬境地。

保护好“出头鸟”型干部，破解“出头鸟”困境，让他们敢出头、能出头、出对头，才能更好地展示新作为、实现新目标。要适时建立容错纠错机制，增强辨别能力，把干部在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误错误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把尚无明确限制的探索性试验中的失误错误，同明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来。不让“出头鸟”为不可控的工作失误背黑锅，将出于公心、符合程序、法律允许的失误纳入容错范围，不计入干部成长档案，不影响政治前途，及时为他们撑腰鼓劲。

要树立重实干重实绩的用人导向，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，为他们系上“安全带”,让他们有想头、有盼头。要努力营造积极探索创新、宽容改革失误的政治生态，倒逼那些“慵、懒、散”“等、靠、要”型干部靠边站，形成“人人想干、人人抢干、人人会干”的新风尚。

《意见》的出台，是广大想干事、肯干事、能干事干部的大好机遇。广大干部既要把握机遇、乘势而为，又要修炼自我，防止“乱出头”“出错头”。要加强品德修养，保持思想纯净，经常对照党章检查自己的言行，永葆共产党人的政治本色。要在学习上下功夫，提升思想境界，提高工作能力和业务水平，善做学习表率，将学习当做一种爱好、一种享受、一种习惯。

“潮平两岸阔，风正一帆悬”，新时代是“出头鸟”型干部干事创业的好时代。破解“出头鸟”困境，别误伤了他们，才能使党员干部敢做“出头鸟”、勇当“排头兵”，大胆干、大胆闯、大胆探索，才能让他们练就逢山开路、遇河架桥的真本领，真正形成“放开手脚干事情、甩开膀子谋发展”的生动局面。（网站首页图：新华社图片）

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中共中央办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》

系列网评之一：培养更多适应新时代发展需要的好干部

系列网评之二：激发大时代的大担当