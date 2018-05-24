第十八届上海安博会在沪举行-这些防狼武器 这套智能门禁 这个智慧社区 让人惊叹

晨报记者 吴艺璇

一支桃红色亮片的口红、一个外观精致的包袋……看似普通的女性用品，实际隐藏着“一招制敌”的防狼秘密。昨天，这些备受关注的个人防身设备在第十八届上海国际公共安全产品博览会（以下简称“安博会”）展出。

本届安博会还展出了基于最新科技制造的智能安防安保器材、民用警用无人机以及满足老百姓日常需求的智慧安防产品等万余种安防安保产品。

口红也能成为防身利器

昨天，个人防身设备一亮相，便备受关注。一款比手机还轻巧的防狼设备，集报警、喷雾、照明、防盗于一身。使用者在受到他人侵扰时按下按钮，设备将发出刺耳的警报声； 在设备的顶部有一个风油精喷射口，使用时就像扣动扳机，风油精成柱状喷射出来。此外，若女生独自出差入住宾馆，可将此设备挂在门把手处，如有他人入侵，报警一触即发。

谁也想不到，一支带有桃红色亮片的口红、一支看似普通的女士手电筒，揭盖后点开红色按钮，竟能瞬间发出脉冲电压，“噼里啪啦”作响的电光能使歹徒失去反抗能力。上海保安技术防范工程师潘伟说：“由于其能量和电流都比较小，电流不到2焦耳，所以不会对人体造成伤害，却可以使歹徒丧失反抗能力。”

与上述两款电击产品具有相同外观的，还有口红防狼喷雾和手电筒防狼喷雾，这两款喷雾内灌有一定浓度的辣椒素，能在短时间内对歹徒的脸部皮肤、鼻子黏膜造成强烈的疼痛感，迫使犯罪中止。

在安博会现场，还有一个卖包袋的展柜，展出女士通勤包、休闲包、电脑包等。然而，它们居然是一款能防盗防抢的包袋。这款包袋配有一个小遥控器，当被歹徒抢夺时，使用者可以按下遥控器按钮，包身和手提柄便会产生3000伏的电流。

“猫眼”拍照传给主人

在民用家防展区，一套“猫眼”和防盗锁组成的智能门禁系统引起了参观者的围观。

这套利用手机看家的智能门禁系统，主人可通过手机APP随时查看家门外的情况。“通过智能人体接近传感和人脸识别等技术，猫眼上的摄像头拍摄下访客照片后，会将访客照片发至主人手机上。”参展商介绍，若有可疑人物在门外徘徊，也会被“猫眼”捕捉，系统会将可疑信息发送至主人手机上。此外，通过“猫眼”摄像头，主人还能远程确认家人是否被尾随。

据了解，该“猫眼”摄像头具有5米红外夜视和夜拍模式，即使是在夜间光线较弱的情况下，也能实现准确捕捉。

值得注意的是，集指纹、密码、IC卡、钥匙四种开门方式于一体的智能门锁，主人可以随时随地通过手机给朋友、保姆、钟点工限时限次授予临时开门权限，“主人一手把控外人的开门时间和次数，还能通过‘猫眼’上的设备与访客进行远程可视通话。”

小区居民“刷脸”进出

会展方还搭建了一个“智慧社区”展示专区，集成“云计算”、“物联网”、“人工智能”等技术，让观展市民切身感受“智慧社区”带来的安全与便利。

现场设有一个迷你社区安防展柜，进出小区大门，居民无需使用门禁卡，而是“刷脸为匙”。访客则需要登记，在大门一侧设有自助登记机，访客需要留下图像、身份信息、联系方式等数据。

车辆进出同样如此，事先被录入车牌的车辆开到门前，大门就会自动抬杆放行。非小区车辆则需要进行登记。

此外，小区里的烟感、井盖、地磁、电子围栏、水质等都实现物联网，一旦出现故障，马上报警，确保小区安全运行。

进入小区后，每个门洞也设有“刷脸”的门禁系统，而在门的内侧，还有一个反向摄像头，每一个访客在离开楼宇时都会被记录下来，这也为小区保安监测可疑人员提供了帮助：“如果这个人只有离开的图像，并没有进入的图像，那么有可能是尾随他人进入门洞的。”

随着智能安防的投入，不少市民担心自己的个人隐私被暴露。针对这一问题，这套智能安防系统专门设置了脱敏功能，当市民进入小区信息被记录后，信息立即被上传至相关部门，留在小区物业的信息只剩下被模糊处理的头像、姓名和联系方式。

据展方介绍，此次安博会从今天起连续3天在上海世博展览馆（浦东新区国展路1099号）举行。