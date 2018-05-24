被叫停半年后，获得沪上首张现制热食自动零售许可证-“无人面馆”重新开张，一碗面15.8元

晨报记者 徐妍斐

去年10月底，上海街头出现了三台“无人面馆”机，45秒便能做出一碗热腾腾的汤面，在白领人群中立刻火了。不过，还没等更多人去尝鲜，这几台“无人面馆”机便因为超范围经营被监管部门喊停。

之后，“无人面馆”机便开始了长达近半年的获证之路。5月18日，“无人面馆”机的经营者，上海噜逗餐饮管理有限公司从虹口区市场监管局拿到了全新的食品经营许可证，证上的主体业态表述为“食品销售经营者（自动售卖、零售、现制现售）”、经营项目为“热食类食品制售（简单加热）”，这也是沪上发出的首张现制热食自动零售许可证。

45秒制作出一碗汤面

“无人面馆”机的特色，就是从消费者购买到取走面条，全程加工制作都由机器来完成。

在欧阳路196号就摆放着这样一台机器。消费者买面时，先从“酸汤肥牛面偏辣”“豚骨拉面不辣”两种口味中二选一，然后手机扫码支付，随后机器就进入面条制作的45秒倒计时。当倒计时结束，取面窗口缓缓下降，消费者就能吃到热腾腾的面条了。

据悉，“无人面馆”机的工作原理其实是“冲泡面条”——顾客下单后，机器内部的蒸汽棒先将冷冻面条迅速解冻，再通过注水口将滚烫的开水灌入汤面内，快速加热至高温，整个过程全自动。

记者了解到，该移动面馆机里面只能存40份面条，去年试运营生意不错时，每天得补货两到三次。

上述公司透露，去年试运营期间，一碗“豚骨拉面”9.9元的价格，是亏本的测试价格，现在根据实际情况重新定价为15.8元。对此，有消费者表示：“没有9.9元那么具有诱惑力，但也能接受这个定价。”

据介绍，有了“合法身份”的“无人面馆”机目前尚在试营业阶段，5月29日开始正式营业，年底前还将在上海的写字楼、大学城等地持续铺设点位。

关键零部件集中消毒杀菌

去年11月，上海市食药监局组织专家评审会，对包括“无人面馆”机在内的多种现制现售类自助售货机展开风险评估。当时，专家们对“无人面馆”机的一系列风险点进行了分析。

针对风险评估中专家提出的问题，企业着手开始准备，比如第三方出具的送检报告等。虽然评估过程比较复杂耗时，但这些严格要求也有助于大幅降低食品安全风险。针对与食品频繁接触的一些关键零部件，比如“注水口”易被细菌污染，仅靠机器自设的清洁程序和每天的人工维保，并不能确保彻底的消毒杀菌，监管部门建议把这些零部件集中回收到统一的“中央厨房”做消毒杀菌。“无人面馆”机最终采用了这种方案。

在“中央厨房”，有两间房间专门用作清洗“无人面馆”机器内与食品接触的零部件。口罩、帽子等“全副武装”的工作人员，用海绵沾上洗洁剂，逐一搓洗零部件，用水冲洗后，放置到超声波清洗机内做深度清洁，最后再送到专门的消毒柜内消毒20分钟，才能拿出来用自动保鲜膜机封装。工作人员表示，注水口用一天就要送来清洗消毒，输送液体的硅胶软管则是一个月一次。

编制地方标准规范发展

“无人面馆”机、智能现榨橙汁机、自动咖啡机、鲜椰售卖机……如今，进入上海市场的现制现售类自动售货机种类越来越丰富，方便、快捷的操作流程下，是企业省下人工成本和消费者多元化选择的双赢局面。然而，如何保障这些无人机器的食品安全，对鼓励新业态发展的监管部门来说也是考验。

记者从食药监局流通处了解到，食品监管部门会同包含技术机构、行业协会等单位共同编制了食品安全地方标准《自动售卖即食食品生产经营卫生规范》，以进一步规范和促进该新兴业态的发展。该标准立项成功，目前已到中期答辩流程。

对于沪上出现的新种类的现制现售自动售卖机，只要提出申请，监管部门都将对其开展指导和评估。