单车“坟场”内车辆陆续被取走-摩拜、ofo等企业表示，提交取车申请，正在积极清运被收车辆

晨报记者 张立

黄浦区制造局路停车场、静安区中兴路停车场、江西北路海宁路附近的拆迁地块……各色共享单车堆放于此，宛如单车“坟场”，而在上海，像这样的“坟场”并不在少数。

昨天下午，记者走访沪上几处收车地点发现，不少单车已经被企业悉数取回。

出台限令严管单车投放

从2017年开始，由于共享单车乱停乱放，导致城市交通受到严重影响，收车情况频频发生。

2017年8月，在静安区中兴路停车场内，成百上千辆的共享单车停放在一起，摩拜、ofo小黄车、享骑等多家共享单车企业的车辆纷纷出现在这个废旧的停车场内，甚至由于停放了半年多的时间，部分单车已经被植被覆盖。

无独有偶，在江西北路海宁路附近的一处拆迁地块内，各种颜色的共享单车被杂乱地堆放在一起，有些单车甚至被高高地堆成了一座“小山”，一眼望去，该拆迁地块好似一个单车“坟场”。该拆迁地块相关工作人员介绍，会不定期地有单车被运送进来。此前，据上海市交通委透露，该拆迁地块内，停放着1万余辆共享单车。

收车是管理的其中一种方式，但是收车之后，上海频繁出现的共享单车“坟场”，到底应该由谁负责？

2017年8月，被称为“史上最严共享单车限制令”出台，市交通委对各家单车企业发出告知书，要求在上海暂停新增投放车辆，同时要求各企业要加强对违规停放车辆的清理，及时清运违停和积压车辆。“禁投令”出台后，不少市民反映，上海街头的共享单车数量有了明显的减少，单车的投放秩序有了明显的改善。

企业陆续取回被收单车

昨天下午，记者再度走访了几处单车“坟场”。在江西北路海宁路附近的拆迁区域内，摩拜、ofo小黄车、小鸣单车等各家单车企业的车辆依然被杂乱地堆在一起，但是相比之下，此前扣押5000多辆单车的制造局路停车场内，单车数量有了明显减少，记者从ofo小黄车相关负责人处了解到，ofo已经开展对被扣单车的清运工作，“这两天已经取走了很多单车，被运往嘉定，那边更加需要单车。”而摩拜相关负责人表示，制造局路停车场内的单车也正在陆续取回。

之后，记者来到中兴路停车场，从高处看过去，原本停放的数千辆单车基本已经消失，记者从ofo小黄车相关工作人员处确认，就ofo 而言，在中兴路停车场内的单车都已经清运完毕。

ofo小黄车负责人表示，ofo 小黄车根据各区要求提交取车申请，目前除了浦东新区的申请还在流程中，其他区的申请都已经得到批复，并且在陆续安排人员和运力进行回收和清理。摩拜相关负责人也表示，除了中兴路和制造局路两处单车堆积点之外，其他区域的扣车点也在积极与有关部门沟通过程中。