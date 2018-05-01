开展无证无照食品经营整治-虹口区8月底前有望消除所有“黑暗料理”

晨报记者 杨天弘

近日，在广灵二路商业街经营水饺店的唐彦民早早来到虹口区凉城市场监督管理所，办理手续后拿到了《便民饮食店临时备案公示卡》。唐彦民说：“这下放心了，今后能正大光明做生意了。”当天，共有来自凉城地区的22家小餐饮单位获得了小餐饮备案资格。

记者从虹口区获悉，虹口正开展无证无照食品经营整治，截至今年8月底前，该区的“黑暗料理”有望全部消除。

“网红”粽子店无证无照

一个隐藏在弄堂里私自出售粽子18年的无证无照“网红”粽子店，近日被虹口区四川北路街道取缔。

早在2000年，这家隐藏在四川北路1596弄住宅内以“阿姨粽子”为名号的店铺，每年临近端午节期间，就会在家中加工粽子出售给周边居民。当时因经营活动范围小、时间短且较为隐蔽，并未引起周边居民强烈反响。近年来，“阿姨粽子”店开始通过微信朋友圈、微信公众号、互联网美食平台等媒介，打着20年老字号的名义，大张旗鼓地在线上、线下开展经营销售活动。从原先一年仅做一两个月慢慢发展成一年一两个月不做的常态化模式，严重影响周边居民的正常生活。

在联合整治现场，有关部门和单位发现，“阿姨粽子”店为了促进销售，私自改造燃气管道，在弄堂公用部位搭设灶台烧煮粽子；私接弄堂内消防栓，偷水用于经营活动；每天凌晨开始，一家人就张罗粽子的加工活动，居家附近的弄堂走道堆放各类加工物品，给居民出行带来很大不便，周边居民苦不堪言。为了防止被查，“阿姨粽子”店还私自安装了监控摄像头，一旦发现有执法人员出现，便以关门的形式抗拒执法。

四川北路街道相关负责人表示，食品安全事关百姓生活，“高压”态势不能有一丝松懈。对于无证无照食品经营户，发现一起打击一起，绝不让其有生存的空间。

满足三个条件可申请备案

不仅四川北路街道，整个虹口区正集中开展无证无照食品经营整治。对不符合食品安全条件的无证无照食品生产经营行为，一律予以取缔； 对于符合临时备案条件的无证照小型餐饮服务提供者，予以临时备案，并加强事中事后监管。

位于广灵二路的“黄山菜饭骨头汤”店是此次获得小餐饮备案资格的单位之一。店主李国焕说，由于在租用铺面时不清楚房屋性质，两年多来，食品经营许可证一直办不下来。眼看着店铺即将被取缔，才意识到了问题的严重性。

此次，虹口区凉城市场监管所在排摸、梳理后发现，目前在凉城地区共有无证无照小餐饮68家，且主要集中在广灵二路商业街和广灵四路两处。“仅广灵二路商业街就有14家无证无照小餐饮，基本都是因为房产性质问题，办不了食品经营许可证。”凉城市场监管所副所长吕岩告诉记者，广灵二路商业街上的这些商铺原先均为部队用房。2016年部队全面停止有偿服务后，商铺产权因需要办理委托管理手续暂时被冻结，导致租户暂时无法办理食品经营许可证。“根据《上海市食品安全条例》，对于因房屋性质等原因不能取得食品经营许可的小餐饮企业，如果能同时满足确有群众需求、经营食品符合食品安全和加工卫生要求、不影响周边居民正常生活三个条件，可以向所在地街镇申请临时备案。”

以此为依据，凉城市场监管所筛选出首批22家符合条件的小餐饮企业，并向其颁发《便民饮食店临时备案公示卡》。“过程中，我们逐户了解，把每家企业作为单独案例约谈。目的是想通过这次对无证无照食品经营的专项整治，来解决商户因为房产问题不能办证照的情况。”吕岩说。不过，即使获得了备案资格，也不代表一劳永逸。下一步，凉城市场监管所将对这些企业实施“线上线下”多维度的监管，一旦发现经营存在问题，将立即取消备案资格。“我们会通过微信群，让商户实时传送经营场所的现场照片、标准操作照片，以此来对商铺的食品安全经营进行规范。”