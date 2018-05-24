崇明警方破获一起婚姻诈骗案-女子5年不领结婚证，雇人扮“父母”骗男方

记者 吴艺璇 通讯员 许鹏

晨报讯 为了弄些钱花，竟然想出骗婚的伎俩，不但婚礼喜宴样样不少，而且竟然连“父母”也是花钱雇来的，这样的骗局却持续了5年之久才被发现。近期，崇明警方成功破获了这样一起骗婚案。

5月14日下午，崇明警方接到报警称：居住在崇明区城桥镇的居民杨先生遭遇骗婚诈骗。接警后，民警立即赶到现场，发现报警人杨先生及其母亲神情激动，指着一女子称其婚姻诈骗。杨先生称女子张某是其妻子，虽然没有领结婚证，但两人已办过婚礼，从2013年认识到现在已有近5年，但张某一直以各种理由迟迟不肯领结婚证。杨母无奈之下当日想找张某父母商量，于是张某便把杨母带至一处住宅称其父母就住在这里，然而当所谓的张某父母开门见是杨某及其母亲等人时，一句话没讲，竟然夺路而逃。杨先生感觉事情十分蹊跷，咨询周围居民，均称不认识张某，杨先生和母亲意识到被骗，拦住张某并报了警。

据张某交代，其原名倪某，本地人，“80后”，在崇明经营一家理发店，已婚且有一儿子已十多岁，丈夫常年在外工作。因理发店生意不好，便想到了通过骗婚弄些钱花。

2013年，倪某和杨先生结识，为了达到骗财目的，倪某化名张某，和杨先生确定了恋爱关系，随后两人办理了订婚仪式、婚宴酒席，收取了杨先生彩礼10万元，另收取杨先生首饰金器及亲戚红包等。在此期间，杨先生多次提出要领取结婚证，都被她以各种理由拒绝。

为了不让杨先生怀疑，倪某还花钱雇了一对老夫妻扮演自己的父母，没想到天衣无缝的计划却因雇来的“父母”临阵脱逃而事情败露。

目前，倪某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，该案正在进一步审理中。