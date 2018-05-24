成功率不足1%，高人气人民公园相亲角的背后很无奈-“老爸老妈为子女相亲”有公益热线了

晨报记者 陈里予

路两旁撑开的雨伞一字排开，一眼望不到头，伞上挂着征婚信息，伞后坐着征婚者的父母。这是人民公园相亲角的一幕。然而，高人气的人民公园相亲角背后却很无奈。据研究，相亲角成功率不足1%。为缓解父母焦虑，昨天上海首条“老爸老妈为子女相亲公益热线”露面，同步推出首场公益性“老爸老妈相亲会”，以此给出引导。当天有300位父母聚到一起，记者在现场看到，如今老爸老妈为子女相亲，有房不再是首选，最看中对方人品好工作稳定，也关注原生家庭影响。

父母不再只看重经济条件

“有没有男孩家长？”昨天9点不到，李阿姨就早早赶来相亲会，逢人第一句话就是：“你家是男孩吗？”“都是条件很好的女孩，竞争很激烈。”李阿姨也是做足准备，手里拿着一张A4纸，写满了自家孩子的信息：“独女，未婚，84年，身高163，体重50公斤，外企工作，为人本分，有房！”包里也是女儿满满材料，生活照、学历证书……5分钟后，李阿姨终于觅到一位男孩妈妈。可是没谈几分钟两人就散了，李阿姨失望地告诉记者：“对方妈妈嫌我女儿长得不好看！”

李阿姨第一次到人民公园相亲角是三年前，基本没成功过，但她还是坚持隔一段时间去相亲角转转，她说，看着女儿比较着急，到相亲角和同样着急的妈妈们吐吐槽心情会好些。三年的“相亲路”也让李阿姨改变很多。她说，三年前，很多爸妈相亲首先看经济条件，年薪、房子成为首选，现在爸妈们很多都会先问下为人，彼此的价值观。至于经济条件，只要和自己孩子旗鼓相当就行了。

值得一提的是，在昨天的相亲会上，1998年出生的女孩的爸妈也来急吼吼地为女儿相亲了。

为“迷茫”家长答疑解惑

“因种种原因，相亲市场存在‘相亲集市’、‘相亲价目表’，以房子、钱财等硬件绑架儿女婚恋的现象，无论是相亲角，还是相亲节目，多存在相亲率高成功率低的问题。”公益热线相关负责人透露：“据研究，人民公园相亲角的成功率不到1%。”而“老爸老妈为子女相亲公益热线”会请婚恋心理咨询师、情感分析师，为“迷茫”的、陷入“误区”的家长排忧解难、答疑解惑，建立正确的社会主义婚恋价值观。

为儿子辛苦10年的“老相亲”透露，近10年儿子不是在相亲，就是在相亲的路上。“如今有了心理咨询师提供专业指导，我想我和孩子应该转换观念，破除困局。”

上海市民政局婚姻介绍机构管理协会理事杜希娟指出，家庭是社会的细胞，营造诚信、文明、温馨的婚恋服务环境，是全社会共同的社会责任。而设立这条热线，一方面，提供爱情之地为子女谋一个好姻缘，另一方面，提供婚姻指导、心理咨询、纠正偏差。