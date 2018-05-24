10万买来环球旅行卡 消费只能去上海农场？

■售卡公司被收购，新公司接盘近3年后要停止服务

■至少299人购买此卡，金额2万至10万元

晨报首席记者 叶松丽 晨报记者 佟继萍

“环球梦想，即刻起航！交3万送1.2万，交10万送7万，三到五年内用完，到期后持卡人可以申请延期或退卡。”从2014年开始，原上海大通之旅旅行社有限公司（以下简称“大通之旅”）开始以这样优惠的条件，向客户兜售“360°环球旅行卡”，声称为老年人“助力环球旅行梦想”。

2015年年底，当初发售环球旅行卡的大通之旅，被上海中青旅行社有限公司全资收购，环球旅行卡由上海中青大通旅行社有限公司（以下简称“中青大通”）接盘。然而，今年，不少购卡人发现，环球旅行卡不能使用了，要消费的话只能去两个上海的指定地点吃、住、玩，其中包括一家农场。

［事件经过］

公司被收购后旅游4次

2015年11月，杨先生一口气投入20万元办了两张10万元的大通环球旅行卡，他和太太每人一张：“我们计划在大通之旅的助力下，在身体尚好的时候，做环球旅行。”

在大通之旅的营销册页上记者看到，这个旅游卡的规则是：持卡人一次性交10万元，大通旅游“助力”7万元，但是要分5年使用，每年 使 用 的 额 度 分 别 为2+2+3+4+6=17（万元）。7万助力金不得折现。5年到期后，卡内余额可继续用于在大通旅游消费或退还剩余本金。

为什么要买这么多？

杨先生说，因为按照大通之旅的优惠政策，每人最多买10万元，头一年每张卡只能用2万元，只够支付一个人的境外游费用。夫妻二人为了携手同行，必须每人买一张10万元的卡。第一年，杨先生夫妇旅游费超出4万元的部分，用现金补足。

第二年，他们再去门店签旅游合同，发现合同章换成了“上海中青大通旅行社有限公司”。门店解释说，2015年年底，大通之旅100%的股权都被上海中青旅行社有限公司收购，随后企业更名为“上海中青大通旅行社有限公司”。

两大知名旅行社强强联手，用卡政策一如既往，令持卡人心头笃定。杨太太说：“收购对我们没什么影响，团照常发，卡照常用，只是合同上的章换了名字，我们觉得这卡还是信得过的。”

之后，他们又完成了3次境外旅游，环球旅行卡依然能够按照合同支付旅行费用，一切正常。

再预订时被告知不能用

然而，今年3月8日，杨先生夫妇满怀期待地到西藏中路98号门店预订第6次境外游行程，却被告知，卡不能用了。

“我们计划了冰岛、北欧14天跟团游，他们说卡不能用就不能用了，还拿出一纸通知，真是咄咄怪事！”杨先生和太太一时错愕，“除去之前用掉的4万，每张卡还剩13万元余额，都被冻结了。”

耿女士80多岁的父亲也很烦恼，他的10万元旅游助力卡，分别在2015、2016、2017共用了三次，今年3月同样被告知卡没法用了。

其实，除了10万元面额，大通之旅的环球旅行卡还有多种面值，比如，2万送3000元，3000元可以当场使用，2万元半年后使用，无有效期限； 价值3万元的环球旅行卡，3年内可消费4.2万元。

因此，不少人质疑，无论公司股权怎么转让，债权债务关系是相互承继的呀！白纸黑字签署了使用协议，还有盖有公司印章的承诺书，怎么突然就不能用了呢？

持卡人多不同意处理方案

到底有多少持卡人被“套”住了？杨先生说，据他们统计，从2012年至2016年，先后约360人投入5000元-30万元不等，购买了大通之旅的助力卡。“这些人中，95%都是离退休人员，有钱有时间，热爱旅游，想看看世界。”杨先生说，大通之旅是4A级旅行社，很多人都是被大通之旅在业内排名靠前、旅游线路丰富、服务好、办卡优惠力度大所吸引。

更让人沮丧的是，中青大通给出的处理方案令持卡人难以接受。

这个方案大意是，消费者可根据卡内余额，针对性地选择兑换消费券，用在指定地点消费，包括浦东唐黄路1588号的上海迪庄或闵行七莘路3655号的小蜜蜂农场，用于吃、住、玩。

“我们购买这个旅游卡，是冲着圆环球旅游梦去的，不是为了在上海逛的。很多持卡人说要考虑一下，都没有同意，毕竟这违背了我们的环球旅行的初衷。”杨太太说。

记者了解到，大多数持卡人要求中青大通继续按合同提供旅游服务。

［中青大通回应］

原公司售卡数量大于名单所列

目前事件由原公司负责人处置

昨天，中青大通董事长韩靖远向记者表示：“持卡人都是无辜的，但我们也是受害者。目前事件正在处理协调中，迟早会有一个结果，各方都应勇敢地承担起责任来。”

随后，他拿出当初上海中青旅行社跟大通之旅的股权转让合同，翻出很多页名单说：“这是当初签约时，大通之旅提供给我们的持卡人名单就是299个。”记者看到，当时大通之旅发售这299张卡时，实收10895717元，“助力”之后的金额为17631017元，这个账他们是认可的。

然而，各门店后来陆续反映，不少前来消费的持卡人，并不在这299个人的名单内。杨先生夫妇证实：“第一次，我们大约70个人去跟中青大通交涉，中青大通把他们认可的299张卡拉了个名单，我们逐一比对，同去的70多个人中，只有10人在名单里面，多数人都不在，看来很多持卡人未被统计进名单。”而经过数据比对，即使是这299人，有的名字跟卡号也不统一。

“我们发现问题后，就跟原大通之旅的法定代表人王某某沟通。因为他那时候还在中青大通任副总经理。沟通之后，2016年2月2日，双方就签了一个补充协议。”协议中，大通之旅承诺，如果出现上述299人清单之外的旅行卡，服务可由大通之旅执行，费用由王某某兄弟二人支付。这个时候，大通之旅已经是中青大通的全资子公司。

韩靖远说，到2017年年底，中青大通已经为原大通之旅发行的旅游卡支付了2600多万元。“根据系统数据，还有未解冻的金额近1500万元未支付，已远远超出协议约定的金额。中青大通实在无法承受这笔支出。”

“我们是股份有限公司，不是无限公司。再找股东们筹钱的时候，股东们说，按照《公司法》他们没有义务去补注册资金以外的亏空。”韩靖远说，要解决这些旅游卡问题，就得拿钱出来，但是现在公司股东意见难以统一。

韩靖远表示，目前相关事件都是原大通之旅的法定代表人王某某在处置：“今天上午我还特意给他们打了个电话，问问事情处理得怎么样了？他们说已经有两百来人签了协议，事情在一步步解决中。”

关于协商细节，韩靖远没有透露太多，只说：“10万元的卡，三年内解决，第一年付25%，第二年付35%，第三年付40%。”

记者致电王某某，提出采访请求时，对方表示，他已经不是中青大通的人。即使是前大通之旅，他也仅仅是股东之一。现在这件事跟他无关：“我也没什么好说的，一切问题，你们去问中青大通吧！”

［律师说法］

债权债务继受方履行合同义务具有绝对性

上海融孚律师事务所合伙人杨维江律师认为，企业之间发生重组，对外的债权债务关系是相互承继的，不会因为重组而消灭。既然消费者当初已经购买了旅游产品，就不会因为该旅行社的重组而找不到继续提供服务的主体，只是这个主体是谁的问题。

该事件中，旅行社之间因为股权变动而重组，债权债务继受的一方应当向消费者继续履行上家未完成的合同义务，这具有相当的绝对性，不能因为自身在重组交易中承受了不公而连累消费者。

换个角度讲，企业重组之前是需要对交易方做法律、财务等尽职调查的，如果因为尽职调查不到位的原因导致交易信息掌握不全或失真，那么也应该自己承受风险并向相关责任方追偿，不应连累消费者，这也是基本的商业准则和逻辑。