手机失窃，女乘客扒地铁门不让开行-事发轨交2号线广兰路站晚高峰时段，工作人员正确处置避免场面恶化，其行为涉嫌违法

晨报记者 钟晖

一位女乘客自称手机失窃，扒住轨交车门不让开行，从而影响整条线路运营达十几分钟，受到众人指责，并涉嫌违法。这是近日发生在轨交2号线上的一幕。

焦急乘客：把她拖下去

从视频上看，当时一列列车正停靠在2号线广兰路站，车厢门开着，车内乘客满满当当。只见一位穿白衣的青年女乘客用左手死死扒住车门大叫：“我手机没了！你们知道吗？”旁边有三四位地铁工作人员劝她先进入车厢或者出来，让车门关闭。女乘客并不理会，情绪急躁，不停叫着：“把手机还给我！”

当时，车厢内乘客眼见不能开车离站，也很焦急，有人甚至提出：“把她拖下去！”但工作人员还是在耐心规劝：“你先下车好吗？”但女乘客还是左手抵住车门：“不行，他（她）偷我手机还有理啦？我是受害者！”工作人员说：“你是受害者，你扒住车门就有几千个受害者你知道吗？你这样做要为自己的行为负责的。”

车厢外，一位已经下车的看上去像是扒门女乘客的同伴，也在劝着她下车，但对方依然很冲动不听劝。双方僵持着，又过去了四五分钟。列车不能关门，其他乘客被耽误了，纷纷抱怨起来，而后方列车无法进站，会影响整个2号线的正常运营。

眼看着事态愈发严峻。在现场处置的工作人员，一边用对讲机向调度室汇报情况，一边急中生智，几个工作人员一起进入，硬是将扒住车门的女乘客也带进了车厢里，然后指令车厢外的站务员赶紧将车门关闭，终于阻止了事态的发展。

多人将扒门者“带入”车厢

昨天，记者从2号线广兰路站了解到，此事发生在本周一晚高峰时段，当时这列开往浦东机场方向的列车停靠在广兰路站，由于女乘客扒住车门，影响了运营10分钟以上。当时，有很多乘客要求工作人员对扒车门者采取强制措施，“把她拖下来！”的呼声也有响起，以便让车门早点关闭并恢复正常运营，但工作人员还是采取了正确的处置方式，先规劝，然后采取多人涌入将扒车门者“带入”车厢的措施，既解决了问题，又避免了场面的恶化，赢得了众人的肯定。目前，警方正在调查此事。

据广兰路站站务员介绍，乘客如果的确是手机失窃，可以拨打110报警，同时在列车停站后可以向站务员报告情况，站务员会及时采取措施，尽力帮助女乘客找回手机，“我们2号线车厢里有监控探头，有必要的话可以调看监控进行破案的。”站务员告诉记者。

不少市民还提到，2号线发生的这件事，使人联想起今年1月5日在安徽合肥火车站，一名女子为了等候自己的丈夫上车而扒住高铁列车车门阻碍发车。最后该女子因涉嫌“非法拦截列车、阻断铁路运输”，被公安机关处以2000元罚款。其实，2号线这位女乘客也是为了自己的事情而不顾他人，违反了公共道德，也有违法的嫌疑。

[地铁提醒]

扒门不能解决问题，而且非常危险

就2号线乘客扒车门事件，上海地铁提醒乘客，在列车关门灯闪、铃响后，冲门、抢门、扒门都是非常危险的，不仅可能被车门夹住，严重的还可能被夹伤挤伤以及影响地铁正常运营秩序和行车安全。“列车门灯亮、蜂鸣响，表示车门即将关闭，扒门不仅不能解决问题，而且这样做非常危险，轻则夹伤手脚，重则可能危及生命安全，得不偿失，不仅可能被车门夹到夹伤，耽误一车人的时间，严重的还会造成列车车门故障，导致列车拥堵，从而波及整个地铁网络的正常运作。”地铁发言人表示。

[律师说法]

强扒车门，可追究法律责任

昨天，律师刘春民对记者说，强硬扒住车门，不仅是对自身安全的不负责任，而且也可追究其法律责任。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》 第二十三条规定：非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的，可处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

记者查阅 《轨道交通乘客守则》，发现其中也有明确要求：“车门及屏蔽门、安全门警示灯亮，乘客不得强行上、下车；车门开启、关闭时，不得触摸车门。”《上海市轨道交通管理条例》则明确运营方须“确保站台屏蔽门（安全隔离门）和列车车门安全开启和关闭”、“乘客应当遵守《条例》以及《轨道交通乘客守则》中各项乘车要求。对违反规定的乘客，轨道交通企业可以拒绝其进站、乘车。乘客拒不接受的，轨道交通企业可以移送公安部门处理”。