携手童心 共筑“美丽中国”-上汽通用汽车与环促会联合打造的“绿动未来”系列环保公益儿童剧2018巡演季在京启动

为引导社会各界进一步牢固树立保护环境的强烈意识，让更多孩子在寓教于乐中关注自然环境、学习环保知识，同时带动更多家庭参与环境改善，成为美丽中国的行动者。5月19日，由上汽通用汽车有限公司、中国环境文化促进会联合主办，“绿动未来”环保公益平台承办的“绿动未来”系列环保公益儿童剧巡演季启动仪式暨全国首演活动在北京剧院成功举办。

活动紧紧围绕“六·五”环境日“美丽中国，我是行动者”的主题，以儿童环境教育为主线，以儿童为主体，以“绿动未来”系列环保公益儿童剧巡演季为载体，以欢快活泼的环保儿童剧《三只小猪》为内容，旨在吸引广大社会公众尤其是儿童踊跃参与，带动更多的社会各界公众参与环境保护。“芳菲绿色手绢计划”公益项目发起人、知名主持人刘芳菲，绿色中国年度人物、著名歌唱家谭晶受邀出席活动，与孩子们倾情互动，传递绿色理念。

创新儿童环境教育

守护美丽中国

作为“绿动未来”环保公益平台的发起方和此次活动的主办方，上汽通用汽车有限公司总经理王永清与中国环境文化促进会副秘书长江夏共同发布了“绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”，并在绿色卷轴上盖章承诺，相约“创新儿童环境教育，守护美丽中国”。

据悉，“绿动未来”环保公益平台拟用五年时间（2018年至2023年），以“绿动未来”环保公益儿童剧巡演季及“一杯水的约定”两大品牌活动为主线，通过系列环保公益儿童剧、环保公益嘉年华、环保科普绘本、环保公益课堂、环保公益图书馆等品质高、参与强的环境文化产品，深入实践儿童环保教育，提升以亲子家庭为核心的人群的生态文明意识和环保公益参与度，从而实现更广泛的全民环保互动，最终实现“青山绿水”与“美丽中国”的美好愿望。

看剧学环保

争做环保小卫士

孩子是祖国的未来，更是我国环保事业的未来。此次首演的《三只小猪》是“绿动未来”环保公益平台深入儿童群体进行环境文化普及的一次全新探索，该剧在保留原剧基础剧情内容上，对故事剧情进行了重新改编，融入了全新的环保元素与环保概念，增加了环保角色与环保剧情，颠覆了大家对于这部由开心麻花引进的百老汇著名儿童合家欢音乐剧《三只小猪》的传统印象，让这个人们耳熟能详的故事焕发出全新环保风采，让孩子们在欢乐看剧的同时，萌生出关于自然、绿色、成长与爱的感悟。

剧场外，结合环保公益儿童剧《三只小猪》精心策划的“绿动未来”环保公益嘉年华活动以丰富多彩的互动形式和趣味十足的环保小游戏，让孩子们把在剧中学到的环保知识付诸实践，进一步将环保理念深植于心中，融入日常生活。

“绿动未来”环保公益平台通过三年的实践和探索，在植树防沙、海洋保护、垃圾分类、绿色教育、湿地保护、清洁水源等多个环保领域取得了瞩目成绩，并于2017年率先开创了“人人传播、人人参与、人人获益”的环保公益4.0时代——“众益”模式，探索出了一条“以品牌为载体，以公众参与为支撑，以环保传播为目的”的品牌化道路，让更多人参与创造和分享环保价值，为建设“美丽中国”做出了卓越成绩。

（于大卫)