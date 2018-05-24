科技独角兽第一股登陆沪市-富士康今申购 最终募资总额271亿

晨报记者 林劲榆

近三年来最大IPO、科技第一股、光速IPO企业，顶着众多光环，富士康（工业富联）终于要登陆A股了。

富士康5月24日正式申购。昨天，根据最终的询价和战略配售，富士康披露了最终募集资金以及发行价。富士康计划通过A股市场IPO融资271亿元人民币（43亿美元），这将创下自2015年以来中国大陆的最高IPO纪录。

一个涨停就是科技股老大

富士康最终募集资金总额约271亿元，扣除发行费用4亿元后，募资净额约267亿元。与最初拟募资金额相差不大。

富士康表示，本次募集资金在扣除发行费用后，拟投入264亿元用于20个投资项目，并结合投产安排和公司业务实际情况，拟另投入募集资金约3.24亿元用于补充营运资金，优化公司的财务状况，不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。

经过询价后确定最终发行价格为13.77元/股，对应市盈率为17.09倍，发行前每股净资产1.59元。

如果按此市盈率给富士康估值，其总市值将超过6600亿元，此市值将超过海康威视（截至5月23日收盘市值3758亿元）成为A股市值最高的科技股。按照富士康招股说明书公布的发行规模测算，富士康发行初始公司总市值约为2710亿元，只要在首日收获一个44%的涨停板，市值便足以超过海康威视。

富士康“红包”足够诱人

富士康在招股书中表示，公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，截至5月18日，该行业最近一个月平均静态市盈率为41.66倍。由此计算，富士康的股价有望涨至33.57元/股，单签收益1.98万元。

如果按照近一年来常规7个涨停板计算，每中1签，收益过2万元；如果按照当前药明康德11个涨停板计算，每中1签，收益3.77万元； 如果按照去年三六零18个涨停板的超乐观预期测算，每中1签收益可以突破8.65万元。

但如果按照代工厂或者其母公司的市盈率叠加发展前景来计算，富士康可能只有20-25倍PE，即市值在3200亿至4000亿元之间。

无论哪种可能性，申购到工业富联新股肯定是赚钱的机会，那么如何才能成功申购呢？

按照此次富士康的申购价格，在不考虑触发回拨机制的情况下，参与打新的股民最多可以顶格申购此次初始网上发行新股的千分之一，且1000股的整数倍，即413000股，打新者在前20个交易日里需连续持有沪市股票总市值413万元以上。从历史数据来看，工业富联的中签率估计在0.5%左右，也就是说需要有20万股申购获配200个申购号码，基本可以保中一签，而顶格打满必然中签。

工业互联网想象空间大

在更新IPO信息的同时，工业富联举行了网上路演。昨天，在长达数小时的投资者互动中，该公司解读了自己的工业互联网发展梦想。

在富士康高管与保荐人看来，考虑到自身行业地位与竞争优势，以及丰富的投资故事，光明的发展前景，相信自身价值能够被市场发现和认可。

富士康将自己定位成工业互联网公司。这一概念，同样是其上市融资最具想象力的部分。中金投行部副总经理、保荐代表刘之阳解释了工业互联网的概念，即云、移、物、大、智、网加机器人所形成的赋能技术平台，具体来说就是将云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络及机器人等技术做集成，不断提高数字化、自动化、智能化能力，实现了全流程的智能化生产。

工业富联未来在工业互联网项目上的投资达到21.2亿元，由公司下属公司深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦分别实施。

BAT是否参与战投成谜

战略投资者最终都有谁，BAT互联网巨头是否参与战略投资工业富联？有投资者在路演中抛出这一问题。工业富联董事长陈永正委婉回应，公司战略配售结果将按照相关法规进行信息披露，请投资者关注相应的信息披露文件。

不过，陈永正详细回答了工业富联在战略投资者选择方面的标准：战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和公司长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者； 大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者； 与公司具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

之前，有消息称，以BAT为代表的国内最大几家互联网巨头，都在最终确定的战略投资者名单内。