前沪股通标的 *ST吉恩*ST昆机被退市-上交所：触及退市条件“有一家退一家”

晨报记者 曹西京

暂停上市一年多后，ST吉恩、ST昆机成今年首批摘牌企业。5月22日，上交所发布公告，因触及相关退市指标，吉林吉恩镍业股份有限公司（*ST吉恩）、沈机集团昆明机床股份有限公司（*ST昆机）将被终止上市。

此外，ST上普、ST海润暂停上市。两家公司5月30日将进入退市整理期，交易30个交易日。值得一提的是，ST吉恩和ST昆机在被实施退市风险警示前为沪股通标的。

这是两家什么样的公司

退市前，ST吉恩和ST昆机已连续多年亏损，并均先后被实施退市风险警示、暂停上市。

上交所有关负责人称，将业绩连续多年亏损甚至资不抵债的公司予以退市，是退市制度的主要情形之一。就ST吉恩而言，其触及了净利润、净资产和审计意见等三项退市指标。ST吉恩2014年、2015年以及2016年净利润均为负值。根据经审计的2017年年报，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-23.63亿元，期末净资产为-1.98亿元，同时会计师事务所对公司2017年年报出具了保留意见的审计报告。公司在连续3年亏损后，第4个会计年度有3项指标触及了终止上市的标准。

就*ST昆机而言，其触及了净利润和净资产两项退市指标。公司2014年、2015年以及2016年净利润均亏损。根据经审计的2017年年报，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3.50亿元，2017年末净资产为-3822.10万元。公司在连续3年亏损后，第4个会计年度有2项指标触及了终止上市标准。

也就是说，两家公司年报均经会计师事务所审计，有明确的财务数据及审计意见，触及了《股票上市规则》规定的退市指标。

ST吉恩停牌前的总市值和流通市值均为108亿元左右；ST昆机停牌前的总市值和流通市值则分别为34亿元和25亿元。“大块头”与“小盘股”携手步入退市环节，这在A股历史上还较为罕见。

还有股票存在退市风险

统计显示，今年以来已有46家上市公司被实施了退市风险警示。除了连续两年亏损之外，因审计机构出具无法表示或否定意见而导致实施退市风险的公司，明显多于去年同期。

此外，千山药机等公司未能按期完成年报披露； 若在规定时间内仍不能完成，其股票也面临被暂停甚至终止上市的风险。

还有，ST上普、ST海润被暂停上市，此前5月15日，因连亏三年，*ST众和股票暂停上市。

需要指出的是，某种程度上，暂停上市是退市流程中的一个阶段，相关公司进入这一阶段后，退市风险明显增加。