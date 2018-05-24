只身打马赴题海 但求学子无所惑-——记2018年上海龙文教育星级教师评选考试

文/吴婉莹

5月23日，距中高考已不足一月，在广大学子最后奋起冲刺的同时，上海龙文教育的全体教师也在龙文教师培训基地内经历了一场高标准、严要求的星级教师评选考试。

星级教师评选考试是由上海龙文教育统一筹备、精心组织、定期举行的一项教师考核评选活动，考试试题由上海龙文教研部的专家按照中高考标准统一命题，统一编号，统一阅卷，考场规则也完全参照中高考标准。按照规定，考试成绩达到前30%的老师才能获得申请星级教师的资格，并由此在待遇和福利上获取丰厚的奖励。当然，对于上海龙文的教师来说，物质奖励并非本次考试的最大意义，他们更在意的是作为老师的荣誉，每个人都不甘落于人后。对于上海龙文的全体教师来说，获取星级教师的难度不啻于“过五关斩六将”，而通过星级教师评选考试就是最基本的第一关。

考前十分钟，各科教师全部就位，老师们精神抖擞，严阵以待。老教师们从容淡定，新教师则在些许紧张中又充满期待，每个人都似乎重回当年中高考的考场。

上午八点半，考试正式开始，老教师收起从容，新教师也抛去紧张，所有人只剩下一种神态——专注，百分百的专注。每位老师都明白，这是高手间的较量，棋差一招便满盘皆输，容不得丝毫怠慢。在笔尖划过试卷的每一个瞬间，我们似乎都能感受到竞争的激烈，字迹是否工整，逻辑是否严谨，辞藻是否优美，每一项都可能成为成败的关键。

时间一点一滴流逝着，考场有了些许变化：皱眉擦汗者有之，泰然自若者也有之；微微叹气者有之，气定神闲者也有之； 急躁茫然者有之，胸有成竹者也有之。这是真实考试环境下的真实写照，也是检测教师能力的最佳方法。

考试结束后，来自植物园校区的刘老师说，自己虽然是老教师，但是在考试中依然“压力山大”，奖励事小，但是绝不能允许自己在教学上输给后辈们。

在考试过程中，上海龙文教育执行校长李波、上海龙文南北片区常务校长周小刚、西部片区常务校长王小彬、教学质量部总监刘鼎朝等高层管理者也作为监考员亲临考场。

李波校长指出，重视教学质量是对长期以来信任和支持龙文的广大家长和学子的最佳回馈，也是上海龙文生存和发展的根本。通过星级教师评选考试，龙文建立了教学管理自纠体制，在日常教学管理中不断自我纠察，及时发现问题，解决问题，为家长和孩子提供更优质的服务。同时，以星级教师评选为契机，激发竞争意识和荣誉意识，激励和督促全体龙文教师与时俱进，积极进取，不断提升教学基本功，打造一支业务精良的优秀师资团队。另外，通过营造真实的中高考环境，让老师先学会适应考试环境，有利于教师增强与中高考学员的共同心理感受，在教学中更加重视学员心理的引导。

他强调，教学质量的好坏决定于教师队伍的优劣，龙文教师培训基地和教学质量部定期组织教师进行业务培训，不断提升教师的教学技能，逐步建立起一支优秀稳定的教师队伍。本次星级教师评选考试仅仅是上海龙文严把教学关的一个缩影，今后我们将通过多种考核进一步加强管理，提升教学质量，为广大家长和学员提供更加优质的一对一个性化辅导服务。