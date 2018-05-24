目前大盘还是在追逐局部热点上做文章-短期仍有结构性机会

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市低开，整个盘面维持低位窄幅震荡，盘中次新、医药、汽车、船舶、食品等板块涨幅居前； 午后，近期连续涨停股接连炸板，股指继续下探，沪市不但失守3200点，也丢失了60日均线的支撑作用。最后沪市下挫45点，跌幅达1.41%。创业板跌幅则超过1.60%。

医药行情热度不减

受A股纳入MSCI消息影响，今年以来持续上涨的医药板块近期再度走强。机构认为，医药行业的持续经营能力良好，加上相关政策的推动，医药板块有望持续创造超额收益，可能是未来2年－3年的战略性资产，正在迎来新周期的开启。

从细分子行业来看，有三个领域值得重点关注，第一是创新药产业链企业，第二是医疗服务类公司，尤其是有好的商业模式和强大竞争力的公司，第三是与消费升级相关的企业。

借鉴行业历史看估值:当前医药行业估值为19倍，是近五年来低点，所以未来仍有不错的上行空间。

电科系公司转制惹关注

以兵装自动化所转制实施方案为样本，从2018年5月起至年底，首批41家军工科研院所转制实施方案有望陆续推出并进入批复阶段。此外，非首批41家军工科研院所单位的转制工作也将陆续展开。

专业人士认为：在新一轮国企改革中，军工体制改革是2018年的重头戏。2018年-2019年将成为军工科研院所改制和资本化高潮期，部分重点公司的投资价值有望大幅提升。军工科研院所改制将让更多企业走向市场化，发挥企业的经济效益，成为多元化的市场主体。改制后的科研院所如果继续从事军品研制生产，预计将直接承担国家技改项目。对以军品为主业的院所，预计将参照转制前的属性享有税收优惠政策。

缩量横盘是为了蓄势

现在大盘还是在追逐局部热点上做文章，尽管有些热点快速轮转，持续性不佳，量能的不足也使得存量博弈的特征愈加明显。但机会主要还是在次新股、医药股和海南、粤港澳大湾区等热门板块上，在市场量能没有明显放大前，短期机会仍是结构性的。

不过，目前大部分个股既没有凸显破位趋势的卖点，也没有出现突破平台区间的加速买点，那投资者该怎么操作呢？笔者建议：要么及时调整仓位，要么坚持守仓待涨，很多个股的缩量横盘是为了蓄势，目的还是在等下一个热点启动时，可以搭上顺风车，这样的操作虽然较被动，但手握的只要是潜力优质品种，后市妥妥的赚钱还是大概率的。