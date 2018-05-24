操盘工作室-大快人心

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

昨天高智发文称“近日哪家公司最吸引市场眼球，无疑是常山药业”！为什么呢？因为这家公司先是在5月15日晚间，发了一则公告称：旗下全资子公司一款治疗阳痿(ED)的药品可以上市销售了。公司在公告中称，有1.4亿中国男人患有ED，假设其中有30%接受治疗，人数将达4200万人，假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物，未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别，市场空间广阔。

而就在人们对此一片议论和质疑声中，该股一个涨停后，又是一个9.6%的涨幅。上市公司随即面对交易所问询函发公告承认：这个“1.4亿中国男人患有ED”数据是抄来的。而更让人大跌眼镜的是，仅仅隔了一天，公司又发一纸公告称：董事长带头减持了，4名高管股东套现金额约8765万。这是明目张胆利用虚假陈述在高位“割韭菜”！高智表示：对这种行为要坚决打击，不能搞下不为例。

果然，深交所顺应民意，及时出手，昨日深交所表示，常山药业信息披露涉嫌违反《创业板股票上市规则》的相关规定，高树华、丁建文、黄国盛在公司披露对常山药业股票价格产生较大影响的重大事件后的两个交易日内减持，涉嫌违反《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，交易所已对公司及相关当事人启动违规处分程序。

“这家公司股价一直低迷，而公司高管此前披露的减持计划也一直没有实施完毕，按理，把公司搞好，业绩弄上去，股价自然会受到市场追捧，可是，这些大股东们竟然想出这么一招恶劣的戏码进行高位套现，实在是心术不正，可恶至极。日前，常山药业公告称，已经收到中国证监会下发的《调查通知书》：因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规，根据规定，证监会决定对公司立案调查。该股当日开始停牌。”高智说。常山药业的大股东们终于要为他们的荒唐之举付出代价，这是一件大快人心的事。重罚这些人，对那些整天想走歪门邪道、算计小散的其他上市公司的大股东们是一个警醒，也是一种震慑。

今日行情预测：反抽

仓位：70%