债券市场雷声不断-债券基金冰火两重天

晨报记者 李锐（基金主笔）

对于债券基金来说，今年如何避开雷区成为关键。自从今年以来，随着债券市场的持续低迷，多只债券相继违约，这对踩雷的债券基金来说冲击不小，单从业绩表现来看，今年债券基金分化明显，冰火两重天的特征非常明显。

债市雷声不绝于耳

对于债市来说，今年利空消息不断。5月21日，东方园林发布公告称，东方园林原定发行10亿元公司债，分两个品种，最终品种一仅卖出5000万； 而品种二则无实际发行规模。

东方园林原计划将其中5亿元用于偿还之前的一笔债务，即今年5月22日到期的超短融17东方园林SCP002。然而，由于此次发债规模不达预期，东方园林“借新还旧”的计划落空。不过，东方园林5月22日发布公告称，公司按期兑付了17东方园林SCP002。很显然，配置了该债券的基金还是非常紧张，毕竟最终顺利兑付，也算是成功避雷。

不过，不是每家基金公司都这么幸运。最近几个月以来，由于信用违约事件的频发，不幸“踩雷”的债基接连出现。例如华商基金旗下就出现了多只债券基金连续多次踩雷的罕见情况，引起市场关注。

数据统计显示，截至5月21日，有4只债券基金年内净值跌幅在15%以上，平均跌幅高达27.46%。这四只基金净值的大跌，均是由“踩雷”所致，按跌幅大小排序依次是中融融丰纯债A/C、华商双债丰利A/C、华商稳固添利A/C 和华商信用增强，其中中融融丰纯债A/C跌幅超过47%。

债基业绩分化明显

而在股市持续动荡的背景下，债市今年以来的整体表现还算出色。数据显示，一季度，债券基金业绩突出，整体收益率在各类基金中排名第一。但是，随着踩雷事件的增加，债券基金业绩开始分化，涨幅榜首尾差距接近80%。

今年以来，整个债券市场表现渐有起色。国债期货TF当季连续合约从年初96.61元涨到96.935元。此外，多种主要债券指数今年以来也大多呈现上涨格局。Wind资讯21种重要债券指数中，仅有两种出现下跌。

在此背景下，债券基金在一季度取得了不错的回报，平均收益率达到了1.12%，近九成债基取得了正回报，平均表现在各大类基金产品中位列第一。

从单只产品来看，华安安心收益A表现最好，一季度取得5.84%的收益，长信可转债A和博时天颐A两只基金分别以5.61%和4.77%的收益率排在第二和第三位。

不过，就在近期，随着踩雷事件的增加，债券基金整体业绩开始受到冲击，部分基金受到的影响尤为明显。就从今年来看，截至5月23日，按照复权单位净值增长率计算，债券基金今年以来整体飘红，尽管涨幅不大，但涨幅榜首尾业绩差距还是非常悬殊，剔除因为大额赎回等客观因素造成的涨幅外，今年涨幅最大的基金超过16%，而业绩跌幅最大的基金甚至被腰斩，由此不难看出，债券基金业绩分化非常显著，基本处于冰火两重天的市场格局。

新基金发行受到冲击

受此影响，新债券基金发行遇阻，募集失利情况密集出现。今年以来发行失败的10只基金中，债券型基金多达6只，且合同失效公告发布日期均集中在4月至5月。

债基受信用风险扰动的同时，债券基金的发行也陷入低迷局面。数据统计显示，5月债券基金成立数量和发行规模较此前几个月份出现了明显下滑。

按基金成立日来看，1月至4月成立的债券基金数量分别为19只、20只、41只和20只，发行规模依次是378.94亿元、186.4亿元、624亿元和254.22亿元，平均月成立规模为360.89亿元。而截至5月21日，5月有13只债券基金成立，发行规模仅为67.67亿元，平均发行份额仅为5.21份，是今年以来最低的月份。

与此同时，债券基金募集失败的案例不断增加。5月19日，兴银瑞福定开债发布了关于基金合同不能生效的公告，成为今年以来第6只募集失败的债券基金。该基金是一只机构定制型基金。

据统计，自去年4月嘉合睿金定开基金募集失败以来，公募基金发行失败的案例不断增多。截至5月22日，公开发布基金不能生效合同的基金达到17只。

其中，仅今年就出现了10只，除了前述兴银瑞福定开债外，还包括信达澳银鑫和债券、中银证券安颐债券、长信稳尚三个月定开债发起式、金元顺安桉裕纯债、金元顺安桉和纯债、民生加银丰益混合、泰达宏利创富混合、国寿安保稳祥混合和兴银瑞景灵活配置混合。

上述基金主要以债券基金或偏债混合基金为主，其中6只募集失败的债券基金均是在4月和5月发布了基金合同失效公告。

后市判断出现分歧

对于债市，基金的判断出现分歧。今年以来债市整体向好，但是信用“违约”事件也敲响投资警钟。展望后市，华泰保兴基金表示，看好债市未来投资价值。具体来看，利率债方面，如果因为资管新规落地或者供给压力而出现调整，将迎来较好的布局机会。信用债方面，信用分化将加剧。在当前市场环境下，看好中短期限的高评级信用债。在分化加剧的情况下，信用债投资空间有望逐渐变大，择券能力必须提高。可转债方面，当前可转债平均转股溢价率处于均值减一倍标准差附近，估值水平偏低，但考虑到后续转债供给压力，看不到趋势性行情的情况下，建议挑选基本面尚可、估值相对低位的转债进行配置。

建信基金则表示，近期，影响百万亿资产的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 正式发布。专业人士表示，资管新规“靴子”落地有利于提振债市情绪，债市因存量资产处置而受负面冲击的程度有望下降，同时资金回表后对于标准化债券资产的配置力度将加大，长期来看将对债市构成利好。

同样，华安基金认为，受益于强劲的经济基本面，全球企业盈利有望在今明两年继续录得两位数以上的增长，将为股价提供强有力的支撑。另一方面，虽然全球利率中枢向上抬升的大趋势在短期内不会逆转，但这并不意味着债券投资一定没有机会。在利率触底回升、利差低位震荡的大背景下，华安基金将聚焦于短期确定性的收益，确保债券投资的稳健与安全。