会买基金的是徒弟，会卖基金的才是师傅

兴全基金 陆申旸

理财顾问推荐客户买入持有基金产品，其实工作只完成了一半都不到。对于基金持有人来说，何时赎回也是一个关键问题。后期踩坑，再漂亮的回报也或许会前功尽弃。

以沪深300指数成立以来走势和全市场混合型基金份额作比较，我们会发现近几年市场基金总份额和股票指数几乎同涨同跌。尤其在2015年的市场震荡中，基金份额在三季末缩水超40%。

相信其中不少基金持有人都是在高位时盲目申购基金，而在下跌中急忙赎回，导致了最终的投资亏损。

那么，如果不是急需用钱，基金到底应该何时赎回呢？或许以下几个信号对你有所帮助。信号一：股市泡沫破裂

市场震荡年年有，每当市场下跌，总有客户在后台提问：是不是该赎回了呢？其实，可承受范围内的短期调整并不需过于担忧，而需注意的是类似2008年及2015年股市泡沫破裂后的暴跌风险。

由于基金合同中通常对于最低股票仓位有所限制，即使是最专业的基金经理面对市场确凿的暴跌信号时，对于基金净值回撤也无法完全避免。以代表全市场偏股型基金平均表现的中证偏股基金指数作为参考，2015年股市暴跌叠加熔断导致沪深300综指跌幅超46%，而同期中证偏股基金指数跌幅也几乎与沪深300持平。

信号二：基金团队信任危机

投资有好年份也有坏年份。即使是巴菲特，投资也不总是百分百正确的，据伯克希尔哈撒韦最新季报显示，公司今年一季度就亏损11.4亿美元（部分原因由于新会计准备改变导致）。但投资者对于伯克希尔未来信心依旧，今年以来公司股价上涨1.35%。

但如果基金的长期表现始终跟不上基金经理对于市场和股票的判断，那投资者就应注意了。我们分析了全市场近五年期表现排名后1/4的混合型基金，发现这类基金通常有三年以上的单度年回报都处于行业后1/4，甚至还有一些基金出现连续年度较大幅度的亏损。所以，如果你的基金连续三年回报都排名市场后1/4，还是再投靠一只长期表现靠谱点的基金为妙。信号三：基金风格严重水土不服

这一点对于热门主题型基金最为显著，当投资者关注此类基金时总往往是该主题股票暴涨之后，而随着投机性资金的退出，市场也会相应冷却，这类基金往往会面临较长时期的“坏年份”。与其盼着遥遥无期的下一波风口到来，还不如尽早割肉，选择一只表现稳定且长期可战胜市场的基金持有为妙。

当然，我们更希望基金持有人不但可以在长期持有中获得基金回报，更可根据自己的风险承受能力在自身有资金需要时选择较好时点赎回基金，真正赚取基金的投资回报。