结构性理财产品逆势井喷

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

距资管新规正式落地还不到一个月的时间，其对资管行业的影响已开始显现。伴随监管部门压降“保本理财”规模，结构性理财产品披着“保本”外衣呈现井喷之势。业内人士分析，结构性理财产品的井喷，既有银行端产品发行积极性提高的原因，也有投资者认可结构性理财产品替代性的原因。

结构性存款规模激增

从商业银行的角度来看，结构性理财产品也叫结构性存款，在银行账户上，结构性存款归为客户存款资金，计入银行的表内业务。来自央行的一组数据显示，今年以来，结构性存款“热度”空前。央行披露的最新《2018年金融机构信贷收支统计》显示，截至今年4月末，中资全国性银行结构性存款规模增至9.15万亿元，仅前3个月结构性存款就已新增1.84万亿元，超过2017年1.8万亿元的全年新增规模。

另有数据显示，2017年底，整个结构性存款的总量已经同比上涨了48%。其中四大商业银行的个人结构性存款涨幅突出，同比涨幅高达85.60%。中资全国性银行结构性存款在2017年下半年有较为迅猛的增速。结构性存款从2017年2月前的近乎零增长发展到2018年3月近乎50%的增速。

银行和客户都有需求

结构性存款的规模缘何快速井喷？民生银行首席研究员温彬认为，主要还是与资管新规的实施有关系，资管新规要求打破刚性兑付，因此很多低风险投资者会将之前的理财产品转入银行表内，购买保本的存款或大额存单，但大额存单或存款利率相对较低，因此很多银行就顺势大力开发结构性存款产品。

从银行的角度来讲，结构性存款为银行提供了一种相对合规的并有一定吸引力的揽存方式，有巨大的现实意义。

对于投资者来讲，自2017年年底资管新规意见稿下发，收益可观、安全保本的结构性存款便重新走进人们的视野，被业界看作是保本型理财的绝佳替代品，为客户提供了一个更安全但又相对高收益的投资选择。

监管细则亟待跟上

投资结构性存款，投资者可能面临哪些风险？普益标准研究员陈新春表示，结构性存款风险较低，通常在银行内部风险评级为一级或二级，整体风险低于非保本类理财产品。不过由于结构性存款收益为一个区间范围，因此投资者在购买此类产品时需关注嵌套衍生品的结构以及相关产品过往的业绩表现，进而判断产品收益所落位置是否符合投资者期望。

事实上，据记者了解，由于尚未有清晰的监管制度，导致目前结构性存款“假结构”盛行。“假结构性存款”是指在期权部分设置了不可执行的行权条件，通过提高内部转移价格将结构性存款转化成“类固收产品”从而使客户获得较高无风险收益。

虽然假结构性存款表面上满足了客户的利益，但假结构性存款一旦盛行，就让资管新规效力大减，很容易出现系统性风险。因此，中信建投证券研究所银行业首席分析师杨荣认为，未来结构性存款规模有望翻倍，但由于结构性存款相对于普通存款具有更高的风险，且结构性存款不同于普通存款，不受存款保险的保障，因此结构性存款业务的监管将会显著严格于普通存款业务。