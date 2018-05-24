2018年壹戏剧大赏颁奖晚会昨举行-“人生最美好的回忆， 是和观众一起度过的那些夜晚”

晨报记者 邱俪华

昨晚，一年一度的壹戏剧大赏在美琪大戏院颁奖，揭晓2018年度代表中国话剧舞台的最佳女演员奖、最佳男演员奖、最佳导演奖、中国话剧杰出贡献奖等多个大奖，尤其两位高龄的老戏骨朱旭和焦晃的到来，令这个属于中国戏剧的夜晚更加美好。

陈数：

在舞台上为女性代言

怎样的女演员才能称得上“最佳女演员”？颁奖嘉宾田沁鑫从导演视角认为，一个优秀女演员应该具备的要素，“首先是自信，无论是男女，能够腾空自己，把人物装进来，所以，必须干净和纯净。”

而昨晚因主演话剧《海上夫人》 获此殊荣的陈数表示：“2010年出演话剧《简·爱》，今年演《海上夫人》，一开始以为会紧张，后来发现回到舞台对我来说就是回到了家，我在舞台上更加自在和自然。艺术上更成熟之后，我已经不满足只是展示陈数的能力，我更在意如何通过人物，和观众交流，展示女性生命的力量。”

张国立：

我是话剧演员出身

昨晚，两位重量级嘉宾，导演谢飞和演员斯琴高娃为最佳男演员颁奖，谈到当年两人一起合作电视连续剧《日出》，谢飞对斯琴高娃非常欣赏，称家里桌子的玻璃板下一直压着她当年的剧照。谢飞说：“我们影视人都是从戏剧舞台走出来的，虽然当下影视很辉煌，但是不要忘了，戏剧舞台是我们的根和本。”

在被问到好演员的标准，两人都表示，无论是男是女，话剧或影视，对他们的要求都没有区别，就是塑造角色的能力。最终，主演话剧《断金》的张国立和话剧《谷文昌》的辛柏青双双获得昨晚的最佳男演员奖，辛柏青表示：“我很庆幸遇到很棒的创作班底和理念，感谢谷文昌的感召和光辉。”

张国立表示：“特别对不住的是我不知道这个戏剧奖项，其实我31年前在舞台上第一次演话剧就获得了梅花奖，然后就不务正业了（拍影视剧），所以我一直期待回到舞台，很高兴得这个奖。我发现今晚的台下没有那么多的喧嚣和尖叫，坐在下面的都是专家，年轻人也都是真正热爱戏剧的。也感谢斯琴高娃和谢飞，内心一直特别敬爱你们。”

关于助自己得奖的《断金》，张国立透露了一个“秘密”——感谢编剧邹静之，他说：“没有邹静之就没有张国立（当年张国立主演的《康熙微服私访记》《铁齿铜牙纪晓岚》《五月槐花香》 等都由邹静之担任编剧），我们早就约定要合作一部话剧，2003年已经开排了，结果非典来了，停了；十五年后，我们完成了排话剧的愿望。《断金》我和王刚、张铁林一起主演，我也特别感谢他们两位，今天来领奖，也是代表他们两位还有邹静之先生。”《断金》，张国立排了12天，王刚和张铁林排了13天。怎么这么神？张国立这样回答：“我是话剧演员出身，以前导演们不用我，我就说我的天地在舞台上，后来他们用我了。我还是要说，我的天地，在舞台上。“

朱旭、焦晃：

话剧要和国家命运连在一起

对于每个戏剧人来讲，舞台始终是内心最神圣和纯净的地方。昨晚，最具分量的一个大奖——中国话剧杰出贡献奖，颁给了朱旭和焦晃，两位老戏骨也赶到现场领奖。作为中国话剧当之无愧的“老爷子”，朱旭今年已经89岁高龄，“中国的话剧从一诞生就和国家命运连在一起，我希望我们年轻的戏剧工作者，也能继承这条道路，始终和我们国家的命运连在一起。”

焦晃说：“我也是耄耋之年了，近来身体欠佳，希望早日好转，可以为中国的戏剧舞台多尽一份力。年纪大了，回忆起来，人生最美好的那些回忆，就是在舞台上，我特别怀念和老观众们一起度过的那些美好的夜晚。“