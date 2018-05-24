整合上海红色资源，打造上海“红色文化”品牌-来一趟生动的“红色电影之旅”

晨报记者 陆乙尔

昨日下午，由中共上海市委宣传部指导，上海市文化广播影视管理局主办，上海市电影发行放映行业协会承办的“红色电影之旅”活动在上海UME国际影城新天地店举行了启动仪式，并放映了《建党伟业》。

作为党的诞生地，上海一直是红色旅游的热门目的地。在推进“上海文化”品牌的建设过程中，根据中共上海市委宣传部印发的 《关于实施“开天辟地——党的诞生地发掘宣传工程”的意见》，瞄准中华优秀传统文化、红色革命文化、现实题材作品创作三大源头，融电影与旅游为一体的“红色电影之旅”将是未来游客和影迷感受“红色文化”的重要途径。

“景点+电影”

传承培育上海红色文化品牌

据悉，“红色电影之旅”活动得到了各区文化（广）局、全市影院、各爱国主义教育基地，以及中影、上影、中国电影资料馆等影片版权方的支持。最终确定活动的形式是，让参与者身临其境地参观红色景点之后，再前往景点周边指定的影院观看红色影片，通过“景点+电影”相结合的模式，引导参观者深入学习中国共产党在上海创建的历史、奋斗历程以及取得的成就。

上海是中国共产党的诞生地，是中国革命的摇篮，有中共一大会址、毛泽东旧居陈列馆、国歌纪念馆等丰富的红色景点资源。同时，作为中国电影的发祥地，一系列红色主旋律影片，如《永不消逝的电波》《霓虹灯下的哨兵》等电影作品，无论是在中国电影史上，还是在观众的记忆中，都有着举足轻重的地位。

据活动方介绍，“红色电影之旅”作为“党的诞生地发掘宣传专项行动”中的一项活动，要做好一根线，把“红色景点”和“红色电影”这两笔上海的宝贵财富串联起来，把上海固有的红色资源利用好，把建党精神与城市精神结合起来，把红色血脉与城市文脉结合起来，做好建党伟大业绩的传播，开展好红色文化的宣传教育，推动“红色文化品牌”建设，让红色基因融入城市血脉、根植市民心中。

“32+50+10”

快来开启“红色电影之旅”

启动仪式上，活动组织方正式发布了包括中共一大会址纪念馆、毛泽东旧居陈列馆、宋庆龄陵园等在内的首批参与“红色电影之旅”的32处红色景点名单，81家指定放映影院名单，以及《建党伟业》《51号兵站》《战上海》《红海行动》《战狼》等50部红色影片名单。

在“红色电影之旅”的组织筹划过程中，主办单位向全市所有影院进行了动员发动，最终挑选了81家影院作为“红色电影之旅”的指定放映点。这81家影院大多分布在首批参与的32处红色景点周边，平均每个红色景点周边配有2至3家影院。

据悉，参与影院都将在显要位置悬挂“红色电影之旅”的标识牌，影院均会派专门的工作人员接待和服务观众。今后“红色电影之旅”仍将接受红色景点及周边影院的报名，不断拓展活动的覆盖面。

同时，活动还为广大参与者准备了10条“红色影片内容与红色景点”精品主题线路，如参观中共一大会址纪念馆后观摩影片《建党伟业》，参观毛泽东旧居陈列馆后观摩影片《毛泽东在上海1924》等。这10条精品主题线路，既有上海城市特色，又有思想感召力，让影片内容与红色景点紧密结合，让爱国主义和革命传统教育更为生动，达到“1+1＞2”的效果。

即日起，全市各级党组织、企事业单位、学校和市民团体都可拨打上海市电影发行放映行业协会设立的热线电话“63302316转804”进行预约报名，参与“红色电影之旅”。

（以下为图片说明）

◆首批“红色电影之旅”影片中有《永不消逝的电波》（图1）、《青春之歌》（图2）、《野火春风斗古城》（图3）、《建国大业》（图4）、《建党伟业》（图5）、《红海行动》（图6）等。