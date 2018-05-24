所谓的学霸 别侮辱观众智商

朱美虹

据说是“国内首部聚焦海外留学生生活”的电视剧《归去来》，被戏称为对清华、斯坦福的“高级黑”。

男二在清华大学毕业典礼上侵入学校系统播放自制的偷拍短视频向已有男友的女二示爱，在座学生不气恼反而一致欢呼，老师们居然也围观任由视频播完不追究其责任；女一是斯坦福博士，男一是藤校精英，却是一个打黑工，一个车祸让人顶包。他们的校园生活，基本上就是“你爱我，我爱你，你不爱我，我还爱你”的多角恋故事，丝毫看不出他们何时在学习考试写论文，专业水准有多牛，实在想不通为啥要强按个“学霸”头衔。

说来，咱们的青春片、职场剧特别爱将长相靓丽的男主女主设定为神童学霸：陈学冬在《夏至未至》中是全校第一，吴亦凡在《致青春2》中上课睡觉也能考第一，杨洋在《微微一笑很倾城》 中是IT天才，杨幂、黄轩在《翻译官》中是语言天才，他们扑闪着大眼睛的表演和毫无逻辑的故事情节，让观众深深陷入自己的智商不是被碾压而是被侮辱的境地。

大家有学霸情结嘛，可以理解。《生活大爆炸》《神探夏洛克》 等剧更让大家发现，原来学霸也可以很萌很可爱。于是，明星们纷纷为自己设置“学霸”人设来讨好观众。

只是怎样才算真正的学霸？北清复交还是常春藤？硕士还是博士？智商200还是奥数冠军？不同的标准会给出不同的答案。你说李健、撒贝宁是学霸咱也就认了，但像关晓彤这样高考才达到二本分数线会在节目中解个一元二次方程的也来认领，岂不是视广大高校学子为无物？

现实世界中，兼具智商颜值的学霸比例相当低，至于他们的日常校园生活，更是要比影视剧中的枯燥乏味得多，无非是泡图书馆做实验挑灯夜战赶作业——当然真要这么拍，估计观众们都被吓跑了。

学霸情商低反正是刻板印象不改也罢，那么，至少让影视剧中的他们看上去别那么“小白”吧；让那些专有名词科学用语多国语言一齐向我们砸来，令我们不明觉厉吧。就怕编剧和演员们毫无知识面和实力来细细呈现，于是只能反复借各种配角之口来给观众洗脑“他/她好厉害好厉害好厉害”。