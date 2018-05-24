两大巨星助阵vivo非凡之夜

晨报记者 马越

2018年5月22日，FIFA 世界杯全球官方手机、中国智能手机品牌vivo在北京奥林匹克森林公园举办了“2018 FIFA 世界杯vivo非凡之夜”发布会。

当天，FIFA营销总裁Franck Guignery与传奇球星“荷兰三剑客”之一古利特、1994年世界杯冠军巴西国家队球员贝贝托共同出席了vivo非凡之夜，也共同见证了FIFA 114年历史中第一款主题定制版官方智能手机——vivo X21 2018 FIFA 世界杯非凡版的面世。

俄罗斯世界杯期间，vivo还将发起“vivo非凡摄影师”计划，邀请来自世界各地的128名“vivo非凡摄影师”前往世界杯比赛场边。

在发布会现场，荷兰国家队传奇中场球星，曾经的荷兰“三剑客”之一古利特表示：“我足球生涯中的非凡时刻，是1988年帮助荷兰国家队拿下欧洲冠军。”当被问起中国足球时，古利特评价道：“不是中国人踢不好足球，而是需要一个领军式的人物，国家需要英雄。”他还预测本次世界杯的冠军是法国队。

而巴西国家队传奇前锋，1994年世界杯冠军得主贝贝托则表示：“1994年世界杯赛场上，我为儿子跳起‘摇篮舞’的那一刻是我最难忘的瞬间，希望在今年的世界杯赛场上，vivo能够帮助我们记录下属于2018年世界杯的非凡时刻。”

据邓力介绍，在2018年俄罗斯世界杯期间，vivo还将在国内以及海外市场进行一系列世界杯主题的品牌活动，包括线下观赛活动、FIFA世界杯游戏互动、莫斯科红场球迷特别体验以及数百场粉丝互动活动。