80岁“开心老太”洪南丽再开影展-40年用镜头记录中国体育历史

晨报记者 王嫣 见习记者 吴文俊

1979年，服从体委分配，洪南丽从退役体操运动员、体操裁判转岗成为一名体育摄影师。40岁学拍照，一拍40年。

昨天下午2点，“洪南丽40年 开心老太感动瞬间”摄影作品展，在源深体育中心举行。这是洪南丽第4次办摄影展。“办摄影展不是说我的图拍得有多好，而是为了记录历史。”就像这次展出的一张照片，是郎平初当中国女排主教练，亲自带着队员热身、玩老鹰捉小鸡，她扮演老母鸡。“郎平说这张照片她也没见过。”

“范大将军”出自她手

这次影展，范志毅双手叉腰、扛着肩膀的大幅照片，被摆在非常显眼的位置。这幅图，就是“范大将军”的起源；这幅图，是洪南丽拍的。“这一年（1995年）徐根宝说，我们要冲冠，已经跟范志毅做通工作了。你多来拍一些，保存一些资料。”洪南丽就常常出现在江湾基地，捕捉到了范志毅最有代表性的一个动作，和他的将军气场。“范志毅爸爸非常客气，对我说‘洪老师，范大将军是你捧出来的’，我当然不敢当。”

“范大将军”的照片旁边，是崇明空旷的场地上，徐根宝和他的“曼联”。“守卫崇明，徐根宝就一个人，一只狗陪着他。这张图看得出来，他还是很孤单的，一个人默默地坚守。”洪南丽拍了近30年的徐根宝，执教东亚那会儿，比赛前徐根宝总要跟洪南丽握手，期待她带来好运。这次摄影展，徐根宝前一天突然腰部不适，临时打电话抱歉无法到场，但坚持要送一只最大的花篮，一看就比别人的都大那种。

可能难得在中国看见一位满头白发的体育记者，还是位肩扛大镜头的女性摄影记者。外教、外援们对洪南丽都非常尊重。李章洙离开恒大、入主辽宁后，带队到上海打比赛，看到洪南丽极为惊讶：“你还在啊！你到辽宁来我请你吃饭。”一场比赛结束，胡尔克把球衣脱下送给了洪南丽；去年申花足协杯夺冠，莫雷诺到场下一把把洪南丽抱了起来，“我都懵了。”洪南丽说，“我喜欢出来采访，觉得被尊重，觉得温暖。”

何止卖力，简直拼命

对于40年前的那次调动，洪南丽说是把她扔到了和一群男性比拼的赛场。作为她20年前的实习生，记者不止一次见她脱了鞋、一只脚踩在椅子上去跟身高马大的男记者们抢视野。我也给她背过摄影包，那种直接把肩膀压向地面的重力感至今难忘。

前国奥英籍主帅霍顿，就算再封杀记者拍摄防“泄密”，对洪南丽总是网开一面，“这位老太太工作特别拼，她任何时候来都行。”40年摄影生涯，她从未有过连续一周的休息，洪南丽觉得，“可能他们都看到我卖力，对我都很好。”

摄影展的海报图片，洪南丽选了她跟随上港去日本客场的工作照。“这是我唯一一次出国拍比赛，今年上港俱乐部愿意给我办证，我也是非常感激。因为年龄大，我还给上港写保证书，给我供职了20多年的《上海航空》写保证书，保证出行过程中发生任何问题都自己承担。那天下雨了，我打着一把伞，没想到日本那边不允许打伞，其他记者就帮我找了一个垃圾袋，剪了3个洞，套在身上当雨披。”

影展的另一幅图，是郭晶晶3米板比赛的俯拍角度，背景除了跳板，只有清澈的水面。洪南丽说：“那天我发现不管正面、侧面，怎么拍背景都很乱，我知道有个电梯直通10米台，我就上去趴在跳台上往下拍。一边探出去找角度，一边也挺害怕，怕掉下去。”

真正惊险的是2016年拍短道速滑，一个美国运动员撞上挡板，洪南丽靠在挡板上太投入没注意，结果一下子被弹出2米远。“周围人都吓坏了，都来扶我。还好我是体操运动员，我说你们都别动，我就一节节确认关节都没事，再让他们扶我起来。”洪南丽说，那天回家她疼得动不了，觉也睡不着，当然不敢跟家里讲，而且第二天还得接着去赛场。“头一天把大家吓着了，万一今天我不去，他们以为我摔出事情。”

自己买票拍比赛

开心老太之前，洪南丽称自己“追星老太”。“哪个教练上任、哪里球队训练、哪个从来没拍过的明星来了，我都想去。就觉得不能漏掉。”

1994年，时任《新民晚报》体育部主任的徐世平，将洪南丽作为编外人员招至《新民体育报》。“我很开心，什么比赛都能拍了。晚报的清洁阿姨对我说，看你那么卖力，收入大概老多老多的？听说我只有50元一周，车钱饭钱都包括在里面。阿姨说，你还不及我们，我们还有高温费、还有营养费，还发肥皂草纸。但我还是很感谢徐世平，他能给我这样一个平台，我这个岁数人家给我工作机会已经很好了。”

1999年CBA全明星颁奖，入场名额有限，洪南丽没有受邀。“主办方说我们没有位置，除非你答应不坐不吃。我一口答应。”洪南丽说，她每张照片背后都有个追求，“否则说起来很没面子的，人家都是被邀请，你连个座位也没有。”

年纪大了，单位不再派出差，那就自费去；一些单项比赛办不到证，就自己买票去拍。上海游泳世锦赛，她每场买50元的最低票价，一天不落地拍完了整个赛事。NBA中国赛，为了抢到姚明、刘炜作为对手同场竞技的珍贵画面，她也是买票坐在二层的水泥地上拍。

洪南丽说，她做了40年摄影记者，钞票统统用光。还好儿女不干涉，现在孙女大学毕业、工作4年了、外孙也研究生毕业了，都不需要她操心。不过孩子们跟她不一样，都不追星，甚至对体育不感兴趣。只有一次看到父母跟球星的合影，女儿赞了句：“爸妈，真为你们骄傲。”

80岁，真的要退了

这次摄影展，洪南丽准备了100幅照片，聚焦在15个人。这其中就有昨天前来捧场的嘉宾“象棋大师”胡荣华，篮球教练李秋平，“九球天后”潘晓婷，当然还有专门跟部队写请假条、来道贺的王治郅。

10年前洪南丽在“星光”自费办影展，恰好王治郅也在。听说洪老师70岁了想退休，王治郅半开玩笑半认真地说：“洪老师你不能退啊，我还没退，你怎么能退？”结果，为了这个约定，洪南丽又坚持了10年。

但80岁，洪南丽真的决心要退了。不是不再拿相机，而是主要精力回归家庭，照顾老伴。洪南丽的老伴郑桂芝，今年87岁，曾是上海足球队的一员，后来当了教练，王后军、范九龄等都是他的学生。可惜这两年意识模糊了，不放心老伴一个人在家里，洪南丽出来采访就都把他带着，包括这次摄影展，隔几分钟就去看一下，生怕他走丢了。

布展这一天，记者和洪南丽夫妇一起吃食堂，洪南丽一边讲她的故事、一边不停把自己盘子里的菜往老伴盘子里夹，“我可以陪他的时间不多了。之前都是他照顾我，做好饭等着，我也不回家吃。从今以后我要多照顾他了。”

“开心”了40年，真的要退休了，洪南丽还是有遗憾。“遗憾开始得太晚了，奥运会、世界杯……这些大赛想去体会一下。”她说，“今年年初法新社来采访我，他们就想找一个中国记者，讲讲故事。报道出去之后，BBC、俄罗斯广播电台都接连来采访，俄罗斯那边还问我想不想去报道俄罗斯世界杯。我当然想啦，他们还给我保证说只要我愿意，就能给我采访证，可惜采访做完就没消息了。”

退休之后，洪南丽最放不下的还是手里这些照片，这些珍贵的历史资料。她的意向是交给本人，或者相关单位保管。“他们保管比我管有用，希望这些照片还能发挥作用。”