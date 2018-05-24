晨报记者徐明报道 上海市第十六届运动会将于今年9月28日至11月10日举行。昨天上午，赛事组委会召开第一次全体会议，副市长、组委会主任陈群出席会议并讲话。

据了解，本届市运会设青少年组和高校组，预计参赛人数将达3万余人（上届为2.5万余人），包括各区的青少年运动员约2.2万余人，以及来自50余所高校的高校组逾8000名运动员。

青少年组分比赛项目和展示项目，以奥运会、全运会项目为布局原则。比赛项目共设置31个大项、39个分项，增加了空手道项目。由此，除铁人三项外，市运会基本覆盖了夏季奥运会的所有比赛项目。在冬季奥运会项目方面，市运会将继续设置冰壶和花样滑冰。

据悉，青少年的展示项目以新增的奥运、全运项目为主体，设置了攀岩、滑板、冰球等10个项目。

高校组则以全国学生运动会大学生项目、教育部批准的本市高校招收高水平运动员项目，以及在学校中开展较为普及的项目为主，设置普通学生组和高水平运动员组。其中，普通学生组设置32个大项，比上届增加11个项目；高水平运动员组设置13个大项，比上届增加4个项目。