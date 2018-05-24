何时见金正恩 特朗普犹豫了？

海洋 胡若愚（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普22日说，他与朝鲜最高领导人金正恩“有相当大可能”不会6月12日在新加坡会晤。

不过，韩国青瓦台说，总统文在寅与特朗普当天商定，仍致力于推动会晤如期举行。

特朗普犹豫了？

特朗普当天与文在寅在白宫会面前告诉媒体记者，美朝领导人会晤“可能不会在6月12日实现”，可能推迟。

美国有线电视新闻网报道，这是迄今为止会晤恐生变的最明确暗示。美联社报道，特朗普罕见地公开他对会晤日益增多的迟疑。

特朗普说，会晤筹备“仍在推进”，“让我们看看会发生什么”，“或许会晤会在其他时间举行，我们还在磋商”。

他说，相信金正恩对谈判“认真”，但朝方如果不能满足美方为会晤设置的“条件”，“我们就不会面了”。他没有具体说是哪些条件。白宫发言人萨拉·桑德斯稍后解释，特朗普指朝方承诺认真讨论无核化。

文在寅则对美朝会晤显现信心，会面时给特朗普送上“高帽”。青瓦台国家安保室室长郑义溶21日说，会晤如期举行的可能性为“99.9%”。

当天下午，美国国务卿迈克·蓬佩奥试图给前景注入乐观情绪，说美方依然以如期会晤为目标。“我们正确保就会晤拟讨论内容取得共识。但可能到最后会晤没能举行。如总统所言，让我们看看吧。”

双方分歧非常大

英国广播公司报道，不少政治分析师相信，因牵扯太多利害关系，美朝领导人会晤不得不举行，但双方就朝鲜半岛无核化路线图分歧非常大。

美方坚持朝鲜先“完全、可验证、不可逆”弃核，美国再解除制裁；朝方主张半岛以“阶段性、同步”方式实现无核化。

青瓦台发言人尹永灿说，文在寅与特朗普探讨了美国对朝作安全保证的方案。白宫发言人桑德斯说，两人的交流富有“建设性”。

美国有线电视新闻网注意到，韩美总统会面22日中午在白宫椭圆形办公室开始，之后带上各自助手共进工作午餐，但双方没有举行联合记者会。文在寅总共在白宫待了两小时。

朝鲜外务省第一副相金桂冠16日说，如果美国坚持以“利比亚模式”逼迫朝鲜单方面弃核，朝方将不得不重新考虑是否参加朝美会晤。朝方态度让美方对会晤渐生疑窦。

美国《纽约时报》20日报道，特朗普已开始询问助手和顾问，该不该与金正恩见面。一些美国政府官员私下怀疑，韩方今年3月向美方传话时，是否“过分夸大”金正恩与特朗普会晤的意愿。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心研究员葛来仪告诉路透社记者，特朗普“只是不想看上去比金正恩更想让会晤发生”。“声称愿推迟会晤是明智之举”，但“不太确定”他真的愿意放弃。

韩方依然高度乐观

对美朝会晤，韩方依然高度乐观。尹永灿22日说，文在寅与特朗普同意尽全力确保美朝领导人会晤如期举行；对朝援助须在半岛彻底无核化后开始。

尹永灿还说，南北高级别会谈可能在美韩25日结束“超级雷霆”年度联合空中作战演练后重启。

当地时间23日早晨、即特朗普说会晤可能推迟几小时后，朝鲜经由板门店联络渠道，接收赴朝采访丰溪里核试验场废弃仪式的韩国记者名单。取消朝韩高级会谈后，朝鲜过去几天一直拒绝接收名单，导致韩国记者没能像其他国家记者那样，22日在北京集合，飞往朝鲜东部城市元山。

8名韩国记者23日中午乘坐韩国政府派出的一架运输机，从首都首尔以南一座军用机场直接飞抵元山，与国际记者会合。朝鲜本月中旬宣布定于23日至25日之间举行核试验场废弃仪式。