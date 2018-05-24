美30岁男子“啃老”被父母告上法庭-被判必须搬出父母房屋　表示仍未做好自食其力准备要上诉

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国也有“啃老族”，最近纽约州就有一对父母，把不愿搬出去住的30岁儿子告上了法庭。当地时间22日，法官判这名男子必须搬离父母家。

父母给儿子发了5封警告信

马克·罗托德和妻子克里斯汀娜住在美国纽约州的卡米勒斯镇。本月稍早，这对夫妇把他们30岁的儿子迈克尔·罗托德告上了法庭。

据美国有线电视新闻网23日报道，自今年2月开始，这对夫妇给儿子共发了5封警告信，甚至提出给他钱帮他找住处，但还是没能成功地把儿子“请”出家，万般无奈之下，两人决定采取法律手段。

在第一封警告信中，马克这样写道：“在和你的母亲商议之后，我们决定，你必须马上搬离这里。你有14天的时间搬家。你将不被允许住回来。我们会采取任何必要的措施，来确保这项决定的执行。”

因为没看到任何效果，夫妻俩开始咨询律师。2月13日，两人又给儿子发了另一封警告信。信中提到，作为“房子的客人”，迈克尔并没有和他们签订任何租约或协议，所以在没有他们的允许下，没有权利住在这里。

这一次，夫妻俩又给了儿子30天的时间搬离住处，并警告称，如果不搬走的话，他们要考虑采取法律行动了。

2月18日，两人又给儿子发警告信，称可以给他1100美元，让他找住的地方。他们还给了儿子一系列建议，其中一条是“马上工作！”。

看到儿子没把这些警告信当回事，3月5日，夫妻俩又给儿子发了第四封警告信，警告他3月15日的截止日马上要到了，“至今，我们没看到任何你准备搬离的迹象，你要明白，我们会采取一切可能的适当措施，确保你离开这个房子。”

3月30日，夫妻俩给了儿子最后通牒，但迈克尔还是拒绝搬离。于是，两人决定采取法律手段，解决这个棘手的问题。

称要6个月搬家过渡时间

当地时间22日，法官判定，30岁的迈克尔必须搬出父母家。但迈克尔表示不服，他说这个判决太“可笑”了，自己要上诉。

迈克尔声称，自己应该得到6个月的搬家过渡时间。

“收到（父母的）警告信时，我根本没有做好自食其力的准备，考虑到这一点，我需要有一段合理的时间来搬家。”他说。

在接受英国《每日邮报》专访时，迈克尔称，自己曾经离开父母生活过。他在外面的公寓住了差不多1年半时间，但后来丢了工作，所以又搬回去和父母同住了。

房子属于迈克尔的母亲，是其在1988年购买的，共有4间卧室，现在估值大概21.8万美元。

据迈克尔透露，自己在外面住的那一年半时间里，他还当上了父亲。不过，他没和儿子的母亲结婚，两人也没有真正交往过。

虽然迈克尔没有透露自己以前工作的情况，但《每日邮报》调查发现，迈克尔曾在百思买集团工作。在此之前，他在当地社区大学就读，一开始学工程专业，后来因为数学不好，又转到了商业专业，但最后还是没有毕业。

拒绝找工作引父母不满

迈克尔认为，自己和父母关系恶化，发生在去年9月他失去对儿子的监护权之后。在这之后，他的父母就催他找工作。

迈克尔说，失去儿子的监护权后，他立即申请免除诉讼费用，因为他是没有收入的“穷人”。但他的父母却坚持，如果想继续住在家里，他就得找工作，还要买健康保险。

但这与迈克尔争取免除诉讼费用的计划相悖，所以，甚至当父母提出可以帮他买健康保险时，他也拒绝了，因为有了保险，他就不再是“穷人”了。

此外，迈克尔也认为，现在最重要的事情是夺回儿子的监护权，而不是找工作，“我太忙了，没时间工作。”

迈克尔说，在拒绝父母的提议后，他们就不再给他提供吃的，也切断了他的手机使用，就连家里的洗衣机也不给他用。

之后，他的父母又上法庭，争取孙子的探视权。正是在相关听证会举行的2天后，他收到了来自父母的第一封警告信。