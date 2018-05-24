英雄，就是普通人拥有一颗伟大的心！

2018-05-24 08:25 人民日报微信

人民日报 今天 在你心中 什么是英雄 谁是英雄

这几天，人民日报新媒体

与众多网络媒体共同发起的

“崇尚英雄 精忠报国”大型网络互动火了

网友们纷纷留言

推荐自己身边的英雄故事

01

浙江衢州一名小男孩为给家人送伞

跌入路边水流湍急的排水渠中

驾车路过的市民徐卫华一家挺身而出

在众人的帮助下

仅用86秒就将小男孩救起

当意外来临，总有人默默出手，护你周全。

02

5月17日上午

辽宁铁岭一路口发生交通事故

一男子被摩托车压住无法起身

白衣女子朱旭飞快跑到男子身边

将摩托车抬起并查看男子伤势

直到警察和急救车赶来才离开

有时，最帅的不是正脸，而是背影。

03

韩伟，青海80后警察

在一次出警过程中

被犯罪分子持刀砍伤33处

肌腱断裂，手骨骨折

至今仍坚守在工作一线

有一种担当，叫我是警察。

04

一部从不关机的电话

一个从不离手的药箱

苗医吴忠荣坚守湖南乡村33年

只要村民们生了病

不管有钱没钱都治

凡人善举，医者仁心。

05

一场突如其来的大雨

楼上的爷爷看到楼下衣物未收

就从自家窗户里撑起两把伞

为楼下邻居的衣物遮风挡雨

这个世界上，一定有人在悄悄爱着你。

06

5月22日杭州一3岁男孩从6楼坠下一群快递小哥做出了同一个姿势赶忙撑起被子、床单接住了孩子

英雄不用身披金甲圣衣，也自带光芒。

07

近万米高空，风挡玻璃突然爆裂

机舱内瞬间失压

机长刘传建临危不乱

凭借手动和目视操纵飞机安全备降

所有乘客平安落地

每个人的力量都是有限的，但总有人会竭尽全力。

08

福建泉州一幢高楼上

一名小伙想要轻生

消防员从楼顶速降

一下子把他拖进了房间

无论生活多不容易，总有力量能支撑我们度过难熬的时刻。

09

老人坐着助力车不敢过马路

一直在路边等

路上的车辆纷纷在斑马线前停下来

一位好心的司机

缓缓护送老人到马路对面

老吾老以及人之老

谢谢那些来自陌生人的善意

10

5月14日

山东昌乐一男童从5楼窗户翻出

跌落在4楼的空调外机上

退伍军人刘杨明一把抓住孩子

避免了一场悲剧

穿上军装，他们守家卫国

脱下军装，他们仍是我们的“守护神”

11

3月25日

马超去徐州参加半程马拉松赛

还有4公里就到达终点时

他看到一名跑友失去意识，便立即施救

为此，他放弃了比赛

还错过了回家的火车

总有一些东西，比名次更让人记忆深刻。

12

载着病人的救护车

被堵在了隧道里

危急时刻

百余辆车主动向隧道两侧避让

“生命通道”就此打通

所有看起来像奇迹的事情，不过都是因为善良和爱。

战争年代流血牺牲的是英雄

危难时刻挺身而出的是英雄

平常日子里无私奉献的也是英雄

其实，英雄就是

普通人拥有一颗伟大的心

只要

在被需要的那一刻能站出来

你，就是英雄

向英雄，致敬！