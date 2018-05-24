新华社评论员：加强体系建设 提升监督效能

新华社北京５月２３日电 题：加强体系建设 提升监督效能——学习贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议重要讲话

新华社评论员

“努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。”习近平总书记２３日主持召开中央审计委员会第一次会议，审议通过了《中央审计委员会工作规则》等文件，并发表重要讲话。讲话从新时代党和国家工作全局出发，深刻阐述审计工作的重要作用，就进一步改进审计监督、深化制度改革、加强自身建设作出具体部署，为审计事业发展注入了思想和行动的力量。

审计是党和国家监督体系的重要组成部分。党的十八大以来，全国各级审计机关共审计６５万多个单位，促进增收节支和挽回损失２．５万亿元，为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推进廉政建设等作出了重要贡献。进入新时代，审计在经济社会发展中的重要作用越发凸显。改革审计管理体制，组建中央审计委员会，是深化党和国家机构改革的重要内容，也是加强党对审计工作领导的重大举措。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央对审计工作的部署要求，对于全面履行审计监督职责、开创审计事业发展新局面具有重大而深远意义。

更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，需要准确把握审计工作的发力点。审计机关应以促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉为工作重点，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。要拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度。特别是要围绕打好“三大攻坚战”，进一步聚焦审计重点，发挥审计专业性强、触角广泛、反应快速等优势，切实在及时预警风险隐患、防止扶贫资金被非法违规使用、促进生态环境保护等方面起到有效监督作用。

更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，还要准确把握审计制度改革的切入点。审计工作只有解放思想、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，才能有效履行职责、充分发挥作用。“审，非严谨无以明透；计，非细致无以致深。”要善于运用新技术、新手段，坚持科技强审，加强审计信息化建设，积极推进大数据审计，强化上级审计机关对下级审计机关的领导，加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，进一步增强审计监督合力，提升审计监督效能。

更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，也要准确把握审计机关自身建设的关键点。依法审计是职业的准绳，廉洁勤政是职业的保证。打铁还需自身硬。加强审计机关自身建设，要以审计精神立身，以创业精神立业，以自身建设立信，认真履行管党治党政治责任，用智慧创新审计工作，用制度规范审计行为，用廉政维护审计形象，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。各地区各部门特别是各级领导干部，则要把支持配合审计工作作为应尽责任，依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，以审计监督的力量促进各领域政策措施和制度规则的完善，不断把各项工作推向前进。