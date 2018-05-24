上海破获新型网络犯罪：冒充企事业单位下撤稿函，删帖超千篇

澎湃新闻见习记者 李佳蔚 杨帆

前不久，上海市互联网违法和不良信息举报中心（以下简称“举报中心”）收到多封举报信，和以往颇为不同，这些来自媒体的举报内容显示：有违法犯罪人员假冒举报中心名义，向多家属地网站发送撤稿删帖邮件。

考虑到此事极有可能存在有偿删帖嫌疑，上海市委网信办很快通报公安机关。于是，一起假冒企事业单位和媒体等名义，在全国范围实施有偿删帖的新型网络犯罪案件浮出水面。

5月中旬，澎湃新闻（www.thepaper.cn)记者从上海公安机关网安部门获悉，警方近日已破获了这起新型网络犯罪案件，该案涉及20余家媒体及近百家网站。这起案件的侦破，也成为上海市公安局开展“净网2018”专项行动以来的一项重大成果。

“这种案子还没碰到过，以前这种类型的案子充其量是花钱有偿删帖，没见过冒充媒体和企事业单位的。”负责侦办此案的上海市公安局网安总队五队中队长江圣杰感概，截至案发，这一犯罪团伙有偿删帖千余篇，非法获利达300万余元。

目前，上海警方已将魏某某为首的犯罪团伙全数抓获。魏某某、卢某两人因涉嫌非法经营罪和伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，现已被检察机关依法批准逮捕。蒙某某因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，郭某某被公安机关依法取保候审。

如此堂而皇之的网络犯罪活动是如何开展的？犯罪团伙使用怎样的手段才能骗过媒体和网站，达到删帖的目的？

20余家媒体曾被要求删稿

案件初露端倪，来自上海市委网信办的一则通报。

据上海公安网安部门介绍，2018年1月，网安部门接市委网信办通报，称有人假冒“上海市互联网违法和不良信息举报中心”的名义，向属地网站发送要求撤稿删帖的邮件，存在有偿删帖的嫌疑。据此，公安机关随即展开调查。

经过持续2个多月的侦查，警方摸清了这一团伙的犯罪事实。江圣杰向记者介绍，犯罪团伙中魏某某是组织的核心人员，他通过单线联系操控团伙，而其他成员则分工协作、互不相识。

犯罪活动的大致脉络是这样的。“魏某某先是对外号称自己可以删帖，从一些被爆负面新闻的公司接单，然后通过其他团伙成员伪造原创媒体的法律文书，甚至国家机关的公文，送到网站平台要求撤稿，得手后获得报酬。”江圣杰说。

公安机关的调查显示，从2016年底开始，犯罪嫌疑人魏某某伙同其团伙成员，伪造律师函、报案回执、营业执照等各种各样的法律文书，为有偿删帖准备相关材料和凭证。有时冒充原创的新闻媒体，有时冒充企事业单位，以各种名义要求平台网站撤稿删帖，涉及20多家媒体及近百家网站。截至案发，这一团伙有偿删帖千余篇，非法获利达300万余元。

那么，犯罪团伙具体如何操作才使媒体和网站信以为真并删帖呢？

“放心吧，24小时内（删）掉”

上海公安网安部门调查发现，该团伙有偿删帖的内容主要为金融类企业的负面信息。他们从网上接单后，首先以涉事公司名义要求网站删帖，如未得手，则以首发媒体名义要求转载媒体删帖，如仍未得手，则冒充“互联网违法和不良信息举报中心”等部门的名义，向媒体施压要求删帖。

“最常见的方式还是冒充企业，伪造证据，以被曝光企业的名义直接要求媒体撤稿。”江圣杰告诉记者，该案中，这一团伙以企业名义伪造文书，非法删除700余篇媒体文章。

伪造企业什么样的法律文书能让媒体撤稿？警方通过一则典型案例作了介绍。

2018年3月，某P2P公司法人代表被爆出负面新闻，为避免引发投资人挤兑，该公司希望删除网上的负面文章。很快，魏某某就通过QQ获知情况并接单。他的QQ聊天记录显示，每条帖子他开价5000元，当时该公司这一负面报道共在6家平台网站发布。

“放心吧，24小时内（删）掉”，魏某某通过QQ聊天，轻松应承了这家公司所有删帖需求。

紧接着，他先指导卢某以“有人故意造谣、诽谤公司”等理由制作一份该公司申明。然后，指使卢某、郭某某伪造该公司法人的身份证，又私刻公司的印章，制作了一个假的营业执照。甚至他还伪造了一份该公司属地派出所的报案回执单。最后，魏某某把所有伪造好的文件发给了6家媒体要求撤稿。

“实际上，这些伪造文件显示的信息完全改变了真实信息，”江圣杰向记者解释，案件中，媒体原本报道了这家公司法人代表的负面新闻，犯罪团伙通过改头换面，把公司法人从各个文件中换成了其他人，并加盖公章，使发稿媒体误以为自己报道有错。加上假冒公安机关的报案回执单，制造了企业已就“造谣”之事报案，而且警方已受理的假象，向媒体进一步施压。“这些假文书会让媒体以为真的做了假新闻。”江圣杰说。

删帖得手后，魏某某团伙一天内就非法获利3万余元。

冒充主体五花八门

还有一些情况，魏某某等人则冒充首发媒体甚至机关单位，要求相关网站平台删帖。

据上海警方介绍，2018年2月，多家媒体转载报道了某公司食品存在安全隐患的负面新闻。魏某某接单后，同样是制造假冒的法律文书，他指使卢某冒充首发媒体名义向多家媒体撰写撤稿函，这次他对措辞稍作修改，以首发媒体名义称“收到有关部门反馈，文章所涉内容目前正在进行司法调查，不适合网络传播”。

“转载网站看到‘首发媒体’发来加盖公章及水印的文书后，就相信了，然后撤了稿。”江圣杰说，该团伙通过冒充首发媒体，要求转载媒体下撤相关报道，删帖数量达200余篇。

但如果冒充公司或首发媒体删帖均未得手，这个犯罪团伙便仿冒“中国互联网违法和不良信息举报中心”名义，以“相关报道中存在虚假信息”等理由向媒体再次施压，要求删帖。

江圣杰举例称，2018年3月，魏某某接单后，编造了“相关文章属于未经授权转载，涉及侵权，易引发社会舆论”的理由，以伪造“中国互联网违法和不良信息举报中心”邮件地址的手法，假冒“中国互联网违法和不良信息举报中心”发邮件至相关网站要求撤稿。删帖成功后，该团伙从中非法获利10万余元。

据上海公安网安部门调查，魏某某等人通过冒充举报中心的手法，删帖数量超过50篇。

目前，魏某某、卢某两人因涉嫌非法经营罪和伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被检察机关依法批准逮捕。蒙某某因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕，郭某某被公安机关依法取保候审。（网站首页图：晨报微信制图）