评论 | 建设生态铁军正当时

王立彬 中国自然资源报

上周召开的第八次全国生态环境保护大会，可谓发出了生态环境保护的历史最强音。特别值得一提的是，大会提出要建设一支生态环境保护铁军，政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献。

这样一支铁军，是协同打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战的中坚力量。

我们需要这样一支铁军，以协同打好污染防治攻坚战。要坚决打赢蓝天保卫战，为老百姓打出蓝天白云、繁星闪烁；要深入实施水污染防治行动计划，为老百姓打出清水绿岸、鱼翔浅底；要全面落实土壤污染防治行动计划，让老百姓吃得放心、住得安心。还要打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香、田园风光。打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，这支生态环境保护铁军就是要打赢这场大仗、硬仗、苦仗。

我们需要这样一支铁军，来打赢生态文明建设持久战。生态环境问题，归根到底是资源过度开发、粗放利用、奢侈消费造成的。根本改善生态环境状况，必须改变过多依赖增加物质资源消耗、过多依赖规模粗放扩张、过多依赖高能耗高排放产业的发展模式，把发展的基点放到创新上来，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。作为解决污染问题的根本之策，我们就是打赢构建高质量现代化经济体系绿色发展的持久战。

铁军，就要像铸成的一整块钢板，而不是九龙治水、各自为战。这支铁军包括山水林田湖草等自然资源与生态环境管理保护、督察执法等专业队伍，也包括从政府到社会方方面面的力量。各地区各部门要坚决担负起生态文明建设的政治责任。地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人，各相关部门要履行好生态环境保护职责，使各部门守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。

在我们党的历史上，铁军是一个光荣的称号，首先因为这是一支党领导下的队伍。要认识到生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题，不断增强“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决担负起生态文明建设的政治责任。

铁军是一个光荣的称号，还因为铁军的战斗力归根结底寓于人民群众的无穷伟力之中。要积极回应人民群众所想、所盼、所急，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。这样，就能在增进人民群众生态环境获得感的同时，得到人民群众的支持支援，使攻坚战和持久战成为一场必将胜利的人民战争。（网站首页图：新华社资料图片）