创新引领物流高质量发展

国家发改委

党的十九大报告指出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。当前，新产业、新模式、新技术、新业态层出不穷，新的增长动能不断积聚。在供给侧结构性改革的背景下，我国物流业正面临着重要战略机遇期。对于劳动力密集型的物流行业来说，智能化的技术手段和设备不断推进传统模式的升级优化，智能物流装备更是作为《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》高端装备制造产业中的一项产业被列入其中。推进物流高质量发展，对于提升国民经济运行效率、推动经济增长、促进产业结构调整与优化升级、提高人民生活水平等均具有重大意义。 国家发展改革委秘书长李朴民日前表示，物流高质量发展不仅是经济高质量发展的重要内容，也是经济高质量发展的重要推动力量，无论是从服务经济高质量发展，还是物流业转型升级需要来看，都必须将高质量发展作为物流业和物流工作下一步的总体目标。 在我国物流业进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段时，如何通过创新驱动，加快物流高质量发展？记者近日独家专访了国家发展改革委经贸司（以下简称经贸司）相关负责人。 创新技术：引领物流业变革 无人机让快递小哥从几小时翻山越岭送货到10多分钟将包裹送到消费者手中，无人仓通过机器人取代了入库、存储、包装到分拣等环节的人工作业，从“人找货”变为“货找人”，管理机器人开始应用于车队管理以降低物流运输车辆安全事故发生率…… 当前，我国正处于消费产业升级和技术突破的关键时期，物联网技术、共享平台网络、共享经济、无人机（车、仓）、快递周转箱、大数据云计算、跟踪技术、信息查询技术、快递组织技术等高新技术和新模式在物流领域的广泛应用，深刻地改变着物流行业的面貌。 在“互联网+”的创新驱动下，物流行业开始进行新一轮智慧化变革。据悉，菜鸟网络已联合中国人寿设立了规模达85亿元的物流仓储基金，进一步布局智慧物流基础设施。天猫位于广东的一个仓储中心去年推出了中国规模最大的智能物流机器人仓库，可以让拣货效率提高三倍以上。此外，京东位于东莞麻涌的京东智能机器人分拣中心，配合8条自动化的传送通道，300多台智能分拣机器人均采用新一代智能算法自动分拣系统。 根据《“互联网+”高效物流实施意见》有关工作部署，国家发展改革委、商务部联合委托第三方机构去年底组织开展了“国家智能化仓储物流示范基地”评选工作，最终确定京东上海亚洲一号物流基地等10家单位为“国家智能化仓储物流示范基地”。 经贸司相关负责人告诉记者，通过国家智能化仓储物流示范基地建设，能够有效发挥行业骨干企业的示范引领作用，加快现代化物流技术装备和先进管理模式在物流领域的普及应用，对于提高仓储和物流管理的信息化、智能化水平，进一步深入推动物流降本增效具有重要意义。 据经贸司相关负责人透露，目前，经贸司正在会同中国物流与采购联合会对10家国家智能化仓储物流示范基地在新技术、新模式应用等方面的创新做法和示范特色进行研究总结，将以适当方式在物流行业内宣传推广，以点带面推动物流高质量发展。 创新手段：降成本处于正在进行时 我国物流行业近几年来保持了较快增长。中国物流信息中心数据显示，2017年全国社会物流总额为252.8万亿元，同比增长6.7%；2018年一季度达到62.4万亿元，同比增长7.2%，增速比2017年同期提高0.1个百分点，比2017年全年提高0.5个百分点。作为新时代中国特色社会主义建设的重要支撑，现代物流业已成为现代化经济体系的重要组成部分。 然而，随着经济的高速增长，我国人口红利逐步丧失、环境资源约束开始加重，能源供需矛盾突出，节能减排压力加大，各类要素成本都已经提高。水涨船高，成本不断增长的趋势如此。据中国财政科学研究院“降成本”课题组调查的数据显示，进一步降低实体经济企业成本依然是大多数企业的诉求，其中，40.9%的企业认为需进一步降低物流成本。当前，降低物流成本，是转变经济发展方式，实现转型升级的重要途径。 近年来，我国先后出台了多项有关促进物流业降本增效和创新发展的重要文件。2016年9月，国务院办公厅转发了国家发展改革委《物流业降本增效专项行动方案（2016－2018年）》，从简政放权、降税清费、补强短基、互联互通、联运融合等五大方面，全面部署降低企业物流成本、提高社会物流效率工作。国务院办公厅去年印发的《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，提出了27条具体政策措施，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。同年，《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》对发展现代供应链做出总体部署。与此同时，随着“放管服”改革的深入推进，制约行业发展的制度环境也逐步好转。 从政府层面而言，对于现代物流业的发展，不仅要从政策上给予关注和支持，还要总结推广各地区、各部门的经验。近日经贸司组织开展了物流降成本专题宣传报道活动，总结推广各地推进物流降成本的好做法，示范带动更多领域挖潜降本，助力经济发展。 经贸司相关负责人告诉记者，近年来国家发展改革委聚焦我国物流“成本高、效率低”的突出问题，一方面坚持问题导向，通过简政放权、降税清费等措施降低物流企业经营成本，挖掘物流降成本空间。其中在降低物流领域制度性交易成本方面，国家发展改革委积极加大政策协调力度，会同相关部门通过简并证照资质、优化办事流程、减少行政审批、加强事中事后监管等方式，有效降低物流企业办事的时间和经济成本。近期，国家发展改革委在前期工作基础上，会同相关部门研究提出了一批推动物流领域简政减税降费的新政策，已经国务院常务会议审议通过，主要包括降低交通运输业增值税税率，挂车购置税减半征收，货运车辆安全技术检验、综合性能检验、尾气排放检验“三检合一”等，推进物流降成本进一步深化。 另一方面坚持发展导向，通过大力发展“互联网+”高效物流等方式，加快物流新模式新业态新技术发展，加快我国物流业转型升级步伐。各地结合自身实际，因地制宜出台了一系列行之有效的政策和措施，例如，广东省积极开展“互联网+车辆审验”模式，实现运输车辆年审业务办理“零上门”。深圳市在市内采取灵活的禁货交通组织调整，对货运车辆限行实行分区域、分级分类管理，有效保障货运车辆通行。陕西省支持大型物流企业在全省开展物流无人仓、无人机、无人超市等试点，鼓励传统物流智慧升级，降低仓储管理成本等。这些政策从不同角度降低了物流企业的经营成本负担，为降低社会物流成本水平创造了良好条件。 创新思路：新趋势下加快发展 现代物流业 随着物流需求结构的优化、运行质量的提升，物流业在支撑和保障社会经济运行、衔接供需、促进消费等方面的作用日益突出，“创新、跨界、智慧、集聚”成为新趋势、新特点。 中央经济工作会议强调，要大力降低实体经济成本，在降低制度性交易成本、税费成本和要素成本上协同发力。2月11日，国家发展改革委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，2017年我国降成本达1万亿元，其中涉企收费减负就达到1700亿元。 经贸司相关负责人对记者表示，长期以来我国物流业发展方式较为粗放，造成物流业“大而不强”，主要表现在：物流基础设施布局不合理，网络化、系统性运作不足；物流行业集中度较低，企业“小、散、乱”特征明显，物流活动组织化能力不强；货物运输结构不合理，物流信息互联共享和物流标准衔接配套水平不高，绿色物流、应急物流、智慧物流发展滞后等。党的十九大作出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的重大科学判断。总体来看，我国物流业现状与高质量发展的要求仍有不小差距。 谈及促进物流业健康发展，经贸司相关负责人指出，中央财经委员会第一次会议明确提出，要调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。下一步，将一方面紧扣推动物流高质量发展这条主线，着力加强对物流业发展的顶层设计和政策规划引导，不断优化社会物流体系运作，推动运输结构调整，系统性降低物流成本；另一方面继续聚焦制约物流降成本的突出问题，积极加大政策协调出台力度，精准发力，加快破除行业反映集中的“痛点”“难点”，优化物流业发展环境。通过上述两方面“两手抓、两促进”，为深入推进物流降本增效、促进实体经济发展奠定更加坚实的基础。（《中国战略新兴产业》杂志、中国经济导报记者 杜壮） （网站首页图：晨报资料图片）