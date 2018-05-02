40米，17秒！他用最帅冲刺徒手接住坠楼女孩！

人民日报

约40米还带拐弯的路，同时准确无误地接住从楼上坠下的小女孩，需要多少时间？

重庆合川区城内的蟠龙路干货批发市场监控给出答案：17秒！

救下小女孩的，是永红调味品经营部老板张云。

“他像电视里百米比赛中的运动员那样奔跑过去，途中还有个纸箱阻路，他又像跨栏那样越过，速度一点不受影响。”尽管已事隔好几天，市场经营户秦先生回忆起那天的情形，仍然激动不已。

张云接住女孩瞬间（圈内）

幼儿园方向传来“咚”的一声

张云今年42岁，在市场经营干副批发生意9年多。他的店距离市场附近的蟠龙荣兴幼儿园约40米，平时他通常坐在收银台那里，抬头就能看到斜对面的幼儿园楼道口。

15日中午12时许，收银台座机铃响，张云抓起话筒准备通话的瞬间，被幼儿园方向传来“咚”的一声闷响吓了一跳，条件反射地抬头看着声响来源方向，一颗心马上悬起了——幼儿园楼道口附近那扇二楼的窗户外面（一楼是门面），一个红衣小女孩出现在窗外的塑料雨棚上，正踩着雨棚迈腿，方向是离地四五米的马路。

张云把话筒一扔，冲出门面向小女孩方向飞奔而去。市场的监控清晰记录了下面这一幕——

12时10分38秒：张云冲出门面，往前狂奔； 12时10分48秒：张云奔到雨棚下方，伸出双臂挥动比划，嘴里喊着什么，市场里有10多个人也聚在雨棚下； 12时10分55秒：张云往前跑了约半步，展开双臂猛地来了一个合抱，接住坠楼的小女孩。

小女孩跌落的雨棚，事发窗户已经焊死。

“我想变成肉垫，让她受到的伤害降到最小”

“我刚跑到雨棚下时，看到雨棚上的小女孩眼泪哗哗的，一边喊着妈妈一边往雨棚的边缘走。我急得喊‘千万不要动’，并把音量尽量压低，但她没有停下来。”张云向记者回忆起那天的情形，“以前，电视里播放消防救人时，会在楼下可能坠楼的地点铺个气垫，保护可能坠落的人。当时我的想法是，先把小女孩可能坠落的大致方位确定下来，然后如果我抓住她但无法安全接稳的话，我会就地一滚，尽量化解她的冲击力，我想变成肉垫，让她受到的伤害降到最小。”

庆幸的是，张云如愿接住了坠楼的小女孩。

经营户秦先生当时也跑到了雨棚下方。他说，张云接住小女孩后，惯性把他整个人都压低了三四十厘米。当张云缓缓站起来时，眼里有亮晶晶的东西。

张云回忆当时惊险一幕

“接住小女孩后我想哭，这是我的真心话”

眼里亮晶晶的东西是啥？张云说：“那时想哭！”

然后，他又自我剖析般说出了原因：那一瞬间，若徒手没接住，小女孩发生意外，他无法原谅自己，哭是怨自己无能；那一瞬间，站稳身形后，他惊喜小女孩安全无恙，哭是喜极而泣。

“接住小女孩后我想哭，这是我的真心话。当我知道我做到了后，泪水突然在眼睛打起转来。”张云说，现在回想起来，他当时只是干了一件义无反顾的事罢了。

市场监控显示，15日12时11分16秒，幼儿园园方工作人员从通道跑出来，奔向坠楼后被张云徒手接住的小女孩。

事发当晚，张云感觉腿部有些刺痛。医生告诉他，这跟他徒手接住坠楼小女孩瞬间，肌肉被猛地拉伤有直接关联，但无大碍。

16日，小女孩在父母带领下来到市场，感谢张云的义举。那时张云才知道，小女孩3岁多，体重近20公斤。小女孩的父亲目测，女儿坠落的高度约5米。

最帅的冲刺，最暖的人心

为张云点赞！

来源：重庆晚报，作者：黄艳春 李野。综合新华网（ID：newsxinhua）

本期编辑：崔鹏、石磊