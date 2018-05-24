我心目中的英雄——“崇尚英雄 精忠报国”主题班会 走进辽宁省抚顺市雷锋小学

来源：央视网

央视网消息：“一个有希望的民族不能没有英雄！”习近平总书记曾在多个场合表达对英雄的崇敬，号召全社会崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄。近日，全国中小学正在开展“崇尚英雄 精忠报国”主题班会，央视网记者走进了辽宁省抚顺市望花区雷锋小学班会现场。

辽宁省抚顺市望花区雷锋小学原名建设街小学，始建于1957年。1960年，雷锋随部队来到抚顺，学校聘请他担任少先大队校外辅导员。作为校外辅导员，雷锋给孩子们留下了无数温馨的记忆，也让雷锋的名字与学校紧紧联系在了一起。1971年，为了让雷锋精神代代相传，经抚顺市人民政府批准，学校正式改名为雷锋小学。

英雄是中华民族的脊梁，每个人心中都有一个英雄的形象。“我心目中的英雄是抗日女英雄赵一曼”“我心目中的英雄是农业科学家袁隆平”“我心目中的英雄是飞行员王伟”……活动刚开始，同学们就自己心中的英雄进行了分享。

“我心中的英雄是雷锋。”在这场主题班会上，校外辅导员——雷锋生前辅导过的学生、辽宁省学雷锋先进个人、沈阳军区总医院副主任医师孙桂琴讲述了雷锋和她的故事。

雷锋生前辅导过的学生、辽宁省学雷锋先进个人、沈阳军区总医院副主任医师孙桂琴

7岁那年，孙桂琴认识了雷锋。当时，雷锋作为校外辅导员曾帮她系好掉落的红领巾，并对她说：“以后上学前要把红领巾系的紧一些，爱惜红领巾，珍惜红领巾，因为它是红旗的一角。”57年来，孙桂琴一直保存着那条红领巾。想雷锋的时候，就拿出来看看，对着镜子把红领巾系好。雷锋曾说：“当你们戴着红领巾，将右手高高举过头顶的时候，有没有想到人民的利益高于一切。”这句话一直激励着孙桂琴前行。“每当我拿起听诊器为患者看病的时候，我眼前都出现过那慈祥的辅导员雷锋叔叔。正是这个雷锋叔叔，教我怎样做人，怎样走好成长的道路。”

英雄的事迹要传颂，英雄的精神要传承。全国全军学雷锋先进个人、中国军事遥感、水文地质著名专家龙凡少将，也作为校外辅导员被邀请到这次主题班会上。

全国全军学雷锋先进个人、中国军事遥感、水文地质著名专家龙凡少将（左一）

龙凡少将回忆道，年少在地质学校就读时，由于学习生活条件艰苦，近半学生退学了。当他犹豫不决时，雷锋出现了，雷锋无私奉献的精神鼓舞了他，坚定了他要把青春奉献给祖国地质事业的决心。也正是雷锋精神，激励他度过了人生中的一个个难关险关。他说：“50多年来，无论环境怎样艰苦，不管条件怎样变化，我始终不改初心，在这条道路上越走越坚定。”

英雄是伟大的，也是普通的；可以很远，也可以近在咫尺。班会上，同学们分享了家族的英雄故事。在他们的心中，英雄是在战场上浴血奋战的爷爷；是参加过抗洪救灾任务的解放军叔叔；是挽救生命的医生妈妈……

“崇尚英雄”并不是要让孩子去做“力所不能及”的事，而是教导他们从小拥有远大志向、革命勇气和拼搏精神。这次主题班会，让同学们对英雄有了更深刻的认识。班会最后，老师和同学们全体起立，共同宣誓：“铭记英雄，崇尚英雄，学习英雄，时刻以英雄为榜样，勤奋学习，练好本领，长大后报效祖国！”（文/任佳）