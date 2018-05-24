寻找改革开放同龄人 | 印象南平：山围八面绿，水绕二江清

中国环境新闻

1962年 郭沫若到福建南平 写下《咏南平》诗一首 廛市因山城，南平势不平。 山围八面绿，水绕二江清。 信国曾开府，黄巢此筑营。 昔传双剑合，今见万家荣。 山环水绕绿意浓 这是郭沫若 笔下的南平印象 近日，来自福建的一位环保工作者跟我们分享了改革开放中南平的巨变↓↓↓ 这位环保工作者说，新中国成立后，南平市发生了巨变，特别是改革开放40年中，南平这座山城在经济、社会、生态文明建设等方面取得了巨大成就。 生活在这座城市的广大市民获得了越来越多的幸福感，一座与山水融为一体的城市展现在世人眼前。 我们希望收到更多这样

珍贵的历史记录！ 征稿还在继续... 2018年 1978年 大时代，小故事 我与中国环境一路走来

这是一则寻人启事，也是一条故事征集令。

它不只与1978年出生的你有关，

更与生态环境有关，

与所有跟改革开放同成长的人有关。

1978年，党的十一届三中全会犹如一阵春风吹遍神州大地。40年间，中国人民沐浴着这股春风，不忘初心，砥砺前行，在世界经济社会发展史上写下壮丽诗篇。1979年，全国人民代表大会常务委员会通过并颁布了《中华人民共和国环境保护法（试行）》，环境保护与每个人息息相关。 1978年，你呱呱坠地，开始了自己的人生旅程。而如今，你已迈入不惑之年，迎来人生的黄金时段，成为社会的中流砥柱。与改革开放同岁的你，这40年来的人生经历中，一定少不了与生态环境相关的回忆。 在改革开放40年的宏大叙事里， 很多人与生态环境事业结缘。 他们孜孜不倦地奉献，做着功在千秋的事。有人是从污水横流到垃圾分类的参与者，有人是从黄沙漫天到绿意葱茏的见证者。在这个过程中，最初的环保新兵已经变成阅历丰富的老将，资历和经验也越来越丰富。他们的故事质朴且鲜活，既有时代烙印，也印满了历史沧桑。

我们要寻找的，就是这样的人

和这样的故事！

为纪念改革开放40年，中国环境报社即日起面向全国寻找 “改革开放同龄人” ，征集 “ 他们与 中国环境一路走来” 的故事。

征集要求：

讲述人：不限于1978年出生的人，只要你有非常好的故事，可以不拘年龄。

主题：以个人视角讲述——改革开放以来身边的生态环境发生了哪些变化？这些变化对你的生活有何影响？你有哪些印象深刻的环保故事？

主要形式：与更多人分享你珍藏的老照片，或是讲讲你念念不忘的、过去的那些故事。如果可以，我们还期待能收到一些与改革开放40年来生态环境变化相关的短视频。

投稿方式：发送邮件至zghjwxx@163.com，（来稿请注明“寻找改革开放同龄人”）

我们期待的效果是多样的

↓↓↓

1、如果你是生态环境系统内的工作者，那么可以向我们讲述工作中的点点滴滴； 2、如果你不是，那可以告诉我们40年来身边环境发生了哪些变化，你对未来的环境有什么期待，或是说一说你自己保护环境的事迹； 3、当然了，如果你听过或是见过别人的故事，也可以讲给我们听，或是在微信后台留下故事线索。

不分男女、不分城乡

也不论你在哪个领域工作，

我们都愿意倾听你的故事

分享你的感受

现在就来给我们投稿吧！

来源：中国环境新闻

文字：胡秀芳 邓玥 杜巧梅

编辑：米西