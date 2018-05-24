历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。近日，中共中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》,对进一步激励广大干部新时代新担当新作为提出要求。要以《意见》为基本遵循，着力解决影响干部担当作为的突出问题。

坚持用学习“凝神聚力”，解决干部做不好、不会做的问题。中国特色社会主义进入了新时代，新任务、新挑战层出不穷，新矛盾、新课题接踵而来。例如，当前环境下政府防范和化解重大风险如何落实？怎样形成精准脱贫社会兜底保障长效机制？生态环境治理“绿水青山”和“金山银山”关系如何取舍？有的同志讲，“老办法不能用、硬办法不敢用、软办法不顶用、新办法不会用”，是干部担当作为首先要解决的难题。必须坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持学思践悟，向理论学、向群众学、向实践学，鼓励干部把学习当成习惯和追求，通过电视、报刊、网络学习他人的工作经验和先进做法，自觉“能力充值”，筑牢理论根基，提升履职能力。

坚持用激励“提神鼓劲”，解决干部愿意做、放心做的问题。从一些地方反映出的案例来看，有些“实干型”干部立足岗位忘我工作,长期早出晚归,“五加二”“白加黑”躬身扑在一线，积劳成疾，难免挫伤他人积极性，萌生“想通了”“看透了”的消极思维，长此以往，势必会污染当地政治生态。让实干者得实惠，不仅是保障劳动者权益的起码要求，更是激发干部队伍“鲶鱼效应”的必由之路。此次《意见》特别指出，要在政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，增强干部的荣誉感、归属感、获得感。在此基础上，要根据实际情况量身定做干部培养方案，“顺木之天，以致其性”，坚决执行“三个区分开来”，做到尊重个性、才尽其用，让干部心情舒畅地干事创业。

坚持用问责“醒神增压”，解决干部不想做、不愿做的问题。俗话说得好，马厩里面是跑不出千里马的。干部个人的成才成长，党和国家事业的兴旺发达，都离不开风雨兼程中的实干历练。“为官避事平生耻”，有必要对“害群之马”及时亮剑、形成震慑。对于为官不为、消极怠工、推三阻四、投机钻营现象，不哄不护不让，多唱“黑脸”、多下“猛药”，该问责的，要坚决问责。结合公务员考核规定和事业单位人事管理条例，从制度改革入手，加快制定干部分级分类履职负面行为清单和考核结果运用，让鞭子“不打快牛打慢牛”，让推天混日子者不能得利，使懒官庸官彻底失去市场，真正让那些在大是大非面前坚持原则的人、在矛盾困局面前挺身而出的人、破解难题有头脑有思路的人、开拓创新闯出新局面的人“吃香受捧”，让改革的促进派、实干家越来越多，队伍越来越广。（网站首页图：新华社图片）