央地密集部署 逾30项“降成本”清单加速落地

来源：经济参考报、光明网

近一个月央地密集部署 覆盖面之广前所未有

逾30项“降成本”清单加速落地

8000亿降税费红利初显，更多降成本大戏蓄势待演

作为促实体经济发展的关键一环，“降成本”正大步提速。近日，中央和地方密集部署，在降低能源物流成本、制度性交易成本、税费负担等方面持续发力，逾30项“降成本”清单加快落地，覆盖面之广“前所未有”。

专家表示，8000亿元税费红包已经兑现，降成本成效初显。新一轮降成本第一阶段任务收官在即，下一步围绕“实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强”的新目标，仍有更多降成本大戏将上演。

逾30项降本清单落地

中央经济工作会议在部署2018年经济工作时提出，推动中国经济高质量发展，大力降低实体经济成本。2018年政府工作报告进一步明确，压减政府性基金项目30%，削减中央政府层面设立的涉企收费项目60%以上，阶段性降低“五险一金”缴费比例，推动降低用能、物流、电信等成本。

近一个月来，多个部门密集部署，实体经济“降成本”落地大战全面打响。4月28日，国家发展改革委等四部门联合印发《关于做好2018年降成本重点工作的通知》，对包括降低税费负担、降低融资成本、降低制度性交易成本、降低物流成本等九个方面30项具体任务进行全面部署。

专项配套政策紧随其后。住建部等三部门发布《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》，通过改进住房公积金缴存机制，减轻企业非税负担；国家发改委决定电力行业增值税税率下调，相应降低一般工商业电价，据统计，涉及金额约216亿元，一般工商业电价降幅达2.7%。

地方层面，上海、天津、广西、湖北、大连等地也陆续出台政策，全面落实包括减税降费在内的一揽子降成本举措。例如，天津在降低企业税费负担、融资成本、能源资源成本等八个方面出台了38项具体措施；湖北继2016年、2017年连续两年降成本后，日前再出台31条措施，展开第三轮降成本行动。

“这一轮降成本覆盖面之广前所未有，无论是生产制造还是运输服务，无论是制度创新还是科技研发，无论是刺激投资还是鼓励消费，均有涉及。”中国社科院工业经济研究所副研究员渠慎宁在接受《经济参考报》记者采访时表示。

近8000亿税费红包兑现

“4月25日，国家又推出七项减税措施，加上已经实施的增值税三项改革，我们又能省下一笔税款。”安徽省徽州某旅游发展有限公司总经理汪杰峰对记者说。据介绍，该公司2015年时还是小规模纳税人，随着小微企业所得税优惠政策逐步扩围，该公司接续享受了多个阶段的优惠政策。据测算，小微企业所得税优惠政策先后给公司减税约13.6万元。

营改增全面推开等税制改革和一系列减税降费政策的接续发力，让汪杰峰的公司实实在在体会到减税降负的甜头。这只是一个缩影，在本轮降成本中，减轻税费负担无疑再次成为重点“担纲”。

今年以来，国务院常务会议多次点题“降税费”：3月28日，确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负，三项举措全年将减轻市场主体税负超过4000亿元，内外资企业都将同等受益；4月4日，决定进一步减少涉企收费等措施，降低实体经济成本，全年可减轻企业负担3000多亿元；4月25日，决定再推出七项减税措施，支持创业创新和小微企业发展等，七项措施预计全年将再为企业减轻税负600多亿元。业内指出，经测算，今年已经出台近8000亿元的减税降费措施。

部委层面也在加速推进国务院部署的落实。财政部、税务总局分别印发调整增值税税率，统一增值税小规模纳税人标准，降低部分政府性基金征收标准，免征调整部分行政事业性收费，继续实施企业改制重组有关土地增值税政策等系列文件。

值得关注的是，小微企业和创新企业成为减税降费红包派发的重点对象。就4月25日召开的国务院常务会议推出七项减税措施的部署，财政部副部长程丽华表示，此次减税聚焦导向更加明确，一方面通过直接降低小微企业成本，鼓励创业积极性；另一方面通过鼓励企业更新设备、加强职工培训，提高创新潜力。既鼓励企业自主研发，也支持开展境外研发，吸收国外的先进技术成果。

5月1日，降低税率水平、统一增值税小规模纳税人标准、退还部分企业的留抵税额等三项深化增值税改革政策开始实施。此次增值税新政中，小规模的、先进的、研发型的制造业企业，可以享受到上述三重叠加的减税红利。

国家税务总局税收科学研究所所长李万甫分析指出，今年税收改革与政策调整具有诸多特点，一是举措多，有20余项直接减税措施；二是覆盖广，涉及的税种较多，且大多数是现行税制中的重要税种；三是指向明，减税目标直指实体经济和民生改善，聚焦改革中的突出问题；四是措施实，确定的减税措施非常明确具体，操作性很强。

降成本仍有大戏上演

专家普遍表示，此轮降成本的力度保持相当水平。“综合税收减免、降低物流成本等方面的努力，全年市场主体减负有望超过过去五年的平均水平。”厦门大学宏观经济研究中心副教授王燕武说。渠慎宁也表示，预计绝大多数企业和个人都将在此轮大规模减税降费中受益，全社会、全领域的运行成本会得到明显降低。

以天津市为例，经测算，前述38项降成本政策措施实施后，预计每年至少可降低企业成本308亿元。

2016年8月，国务院印发的《降低实体经济企业成本工作方案》明确提出，经过一至两年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

中国财政科学研究院2017年“降成本”大型调研结果显示，企业外源融资成本、税收负担占比均呈下降趋势，部分涉企收费金额及其占营业收入和成本费用的比重有所下降，营商环境的改善激发了市场活力和社会创造力，也改善了企业经营状况。

专家指出，第一阶段任务收官在即，预计下一阶段，围绕降低实体经济综合成本、明显增强企业盈利方面，仍有更多政策举措出台，涉及税费负担、融资成本、能源成本、制度性交易成本等多方面，从而进一步完善营商环境，促进中小企业创新和产业升级。

不过，渠慎宁也表示，降成本最大的难点在于如何调动地方政府的积极性，在当前国内外经济复苏形势并不明朗，国内稳定楼市、去杠杆和降低政府债务的大背景下，一些地方政府财政较为吃紧，如何有效激励财政并不宽裕的地方政府积极帮助企业降成本，仍充满挑战。

在中国财政科学院院长刘尚希看来，我国经济发展的成本越来越高，根本原因是体制机制改革滞后，制度成本高。因此，降低宏观成本也是降成本的关键。

记者 班娟娟 孙韶华 王文博

（网站首页图：晨报微信制图）