旅游扶贫精准破解“美丽贫困”——西藏林芝发展生态旅游助力精准脱贫

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新华社记者刘洪明

初夏林芝，阳光灿烂，绿野葳蕤，黄牡丹、油菜花竞相争艳。世代生活在南迦巴瓦峰脚下的拉巴卓玛和丈夫刚刚采购完土特产，又忙着打理旅舍，迎接即将到来的旅游高峰。

林芝市羌纳乡巴嘎村村民久米的民宿旅游园一角（5月17日摄）。新华社记者 张汝锋 摄

近年来，西藏林芝市精准聚焦深度贫困区域和贫困人口，依托世界屋脊丰富的旅游资源和生态环境，持续加大投入，扎实推进旅游扶贫，精准施策、深入攻坚，以产业融合发展带动千家万户增收致富，一大批昔日贫困山村阔步走向小康。

林芝是西藏海拔最低的地市，平均海拔约3100米，享有“西藏江南”的美誉。这里拥有全球保存最完整、全国最大的原始林区，世界第一大峡谷——雅鲁藏布大峡谷，中国最美山峰——南迦巴瓦峰，最美冰川——米堆冰川等世界级自然景观，是重要的世界旅游目的地。

然而，基础设施薄弱和山区农牧民观念落后，不少群众生活依然困难。为此，西藏近年来提高拉萨至林芝的公路等级、改扩建林芝机场、整治云南贡山至西藏察隅的公路、整治我国最后通公路的墨脱通县公路，改善乡村公路通车条件等，仅在过去5年，林芝新增公路里程1373.78公里，通外航线增加到6条，使林芝成为除拉萨外游客进出西藏最重要、最便利的通道。

在林芝市派镇索松村索松客栈，拉巴卓玛（左一）和丈夫向客人推介当地的土特产（4月22日摄）。新华社记者 张汝锋 摄

不断打破封闭，敞开了高原山区开放的胸怀。拉巴卓玛说，过去从公路到索松村只能乘牛皮筏子，2016年国家投资修通了水泥路，以前人迹罕至的村庄一下子热闹起来。2013年，拉巴卓玛开起客栈，又先后两次扩建，家庭收入由20万元增加到去年的48万元。

朗县洞嘎镇卓村，坐落在省道306公路边，距县城35公里，是藏中旅游环线上的必经之地。“我们村虽然在省道旁边，是去一些旅游景点的必经之路，但前些年游客不多，3年前我们还在种田、打临时工，全家5口人年收入不到1万元。”37岁的卓村村民索朗卓玛说，“家乡的风景很美，但那时候没人能利用美景赚钱。2015年底，我们开始做家庭旅馆，去年收入15000多元。”

林芝是我国第二大林区，过去采伐树木是群众收入的重要来源之一，而当地盛产的松茸、天麻、核桃、木耳等众多土特产品变现十分困难。旅游业的发展，有效承接禁伐后乡村产业空白，破解了群众增收难题，乡村经济转向绿色、环保方向发展。

羌纳乡巴嘎村退伍军人久米10多年前以采伐、销售林木为生。旅游业异军突起后，他与人合伙投资150万元，组建供销合作社，收购松茸、核桃、虫草等当地土特产，年收入超过40万元。去年，他还投资600多万元做起了特色精品民宿旅游。

去年，林芝接待游客518.7万人次，每天成千上万名游客穿梭于通向景点的路途，公路成为“流动的市场”。雅鲁藏布江与尼洋河交汇处是前往大峡谷景区的必经之地。“去年在这里卖土特产收入7万多元。”在路边兜售土特产的林芝镇立定村村民白玛说。

林芝市派镇索松村索松客栈院子周边的风景（4月22日摄）。新华社记者 张汝锋 摄

秀美山川让长期封锁在大山深处的群众走出贫困。有着10多年经商经历的德吉旺姆，去年回到老家米林县吞白村民小组建起了农庄。农庄总投资800万元，其中吞白村35户村民占股65%，试营业2个月利润就达30余万元。

“公司+农户”的方式不仅在曾经被忽略的美景中打造了精品民宿，还引导村民进行施工建设、向导服务、土特产销售、餐饮接待等旅游服务工作。吞白村民小组组长乔罗布说：“有12人在农庄上班，其中6人是贫困户，工资每月3000元。今后农庄还从农民手中收购松茸、藏香猪肉、木碗等土特产放在农庄里卖，今后肯定越来越赚钱。”

旅游扶贫力度不断加大，林芝乡村旅游正从单一看风景向体验旅游转变。“目前，林芝按照‘一村一品一特一组织’的建设标准，已完成了18个乡村旅游示范村项目建设；打造智慧旅游，建设20个乡村旅游信息化项目，以产业融合发展激活乡村各类资源。”林芝市旅发委主任旦增桑珠说。

林芝市派镇吞白村民小组组长乔罗布（右）迎接一名自驾游游客（4月22日摄）。新华社记者 张汝锋 摄

产业融合发展合力支撑，使生态游、休闲游、农村体验游等业态星火燎原，全域旅游迅速兴起，大批农牧民从事旅舍、藏餐、客运等行业发家致富。仅今年1月至4月，林芝就接待国内外游客213.8万人次、实现旅游收入15.2亿元，与2012年同期相比分别增长93.1%和110.4%。全市参与旅游服务的农牧民群众达1358户8207人次，实现收入6122万元。

林芝市委书记马升昌说，旅游业是林芝的战略性支柱产业，林芝将紧盯建设国际生态旅游区和全域旅游示范区目标，围绕打造“地球第三极”旅游品牌，做好“进藏第一站”文章，着力提升林芝旅游档次，积极改善旅游交通、维护林芝旅游形象，推动形成全域全时全日旅游，打造“人间净地·醉美林芝”品牌形象。

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