想成为村里先富起来的那批人？答案在这……

来源：最后一公里、天山网

开栏语：“幸福都是奋斗出来的”、“奋斗本身就是一种幸福”、“新时代是奋斗者的时代”……习近平总书记在2018年春节团拜会上的讲话，聚焦“奋斗”这一时代主题，凝聚了全党全社会的奋进力量。

3月1日起，最后一公里推出“幸福的奋斗者”系列报道，持续深入讲述新疆各族广大干部群众奋斗的伟大精神和生动故事，展示新时代奋斗者的新风貌新作为，大力弘扬艰苦奋斗、无私奉献的精神，为实现新疆社会稳定和长治久安的总目标，作出新疆儿女应有的贡献。

一大早，在叶城县吐古其乡库木巴村农民养殖专业合作社的打馕工作间很热闹。10名穿着统一工装的村民们，有的揉面、有的压馕、有的打馕……阵阵馕香飘荡在院子里。

这个成立仅2个多月的农民养殖专业合作社，有着干净的场地、集中分布的馕坑，分工有序、技艺娴熟的工人，“勤劳致富靠双手，脚踏实地奔小康”的美丽画卷被描绘出来。

合作社负责人艾克拜尔·买买提则是土生土长的库木巴村人，库木巴村承载着他成长的轨迹，也见证着他的奋斗历程。在党和政府的各项惠民政策的帮扶下，他通过自己的努力成为了库木巴村率先摆脱贫困的村民。现在，他在工作队的帮助下，成立了合作社，就是想要帮助更多的村民脱贫致富。

《最后一公里》（ID：MqMsMx） 通讯员许苏铭扬 报道

合作社的全家福。（中间为艾克拜尔）

为家乡越来越好而努力

别看眼前的艾克拜尔自信满满，他也是从什么都没有什么都不会，慢慢靠自己的双手努力，才有了今天的一切。1997年，艾克拜尔通过贷款买了拖拉机，勤劳的他起早贪黑地劳作着，终于在2000年，依托当时的惠民政策贷款买了第二辆拖拉机，通过拉货运输挣钱。从那之后，他的生活越来越好，终于成了村里最早富起来的人。

这几年，在看到新疆大学驻村工作队为了帮助村民走上致富路，想尽办法、谋多条路子时，有一种感动在艾克拜尔的心中萦绕，一个想法不断在他脑海中萌芽：“作为村里率先脱贫致富的人，我不能冷眼旁观，我也要为家乡做些什么！”

说干就干，今年1月，艾克拜尔找到了工作队，将自己的想法说了出来。工作队队员帮助艾克拜尔一起出谋划策：“目前，咱们村还有一批富余劳动力，恰好党和国家正在大力扶持农民专业合作社和卫星工厂，就近解决就业，帮助村民致富，咱们可以在农民合作社上想想！”

这句话打开了艾克拜尔的思路，他开始着手农民合作社的筹备工作。合作社通过什么挖掘第一桶金呢？艾克拜尔走街串巷了解到，不管是村民还是附近的学校，对馕的需求很大，村里也没有一家馕店，这让他看到了商机。

在和工作队反复讨论后，大家最终确定了该合作社前期以订单式馕制品为主，后期以畜牧养殖为主的两段式发展模式。有了想法，资金就变得尤为重要，艾克拜尔一咬牙，卖掉了自己的装载机，把所有的积蓄投入到了合作社中。

合作社成立之前，艾克拜尔（左三）与工作队队长居来提·司马义（左二）及乡干部一起看场地。

在办理营业执照及寻找场地时，艾克拜尔又犯起了难，工作队了解到情况以后说：“弟弟，这个让我们来帮你！”

从营业执照的办理到场地的划批，工作队队长居来提·司马义陪着艾克拜尔一起跑前跑后，顺利办理了营业执照，并且争取到了乡党委的大力支持，将以前废弃的场地划拨给合作社使用，还拿下了周边学校的馕供应订单，合作社顺利扎根在库木巴这片沃土上，于2018年3月正式挂牌成立。

合作社圆了创业就业梦

馕的销路有了，馕的口味也必须得到保障！艾克拜尔从外地“挖”来了经验丰富的打馕师傅，又和师傅一起研究起馕的配料，决定将牛奶加入其中，让馕的口感更好。最后，艾克拜尔打算将村里一些家庭经济困难的村民们纳进合作社，这样既帮助他们就业增收，又解决了合作社的员工招募，一举两得。

乡亲们得知合作社招人的好消息后，纷纷找到了艾克拜尔，经过考察，最终10名贫困家庭的富余劳动力人员顺利进入合作社工作，根据他们分工和馕的销量，每人每月能拿到1000－3000元的工资。自此，合作社开启了村民们用勤劳双手脱贫致富的新篇章。

合作社员工跟着师傅一起学习做馕。

短短两个月里，合作社的馕订单越来越多，目前每周的订单量在8000个左右，光靠人工显得有些吃力。工作队和结亲干部帮助艾克拜尔想了新的办法，从网上选购自动和面机和自动分面机，既减轻了员工的工作强度，又提高了制馕效率。

就这样，在大家的共同努力下，一个又一个的难题迎刃而解，合作社的经济效益也越来越好，乡亲得到的实惠也越来越多。

员工们将做好的馕装箱，准备送往周边的学校。

艾克拜尔激动地说：“合作社圆了我为村里办实事办好事的梦想，下一步我希望能在工作队和村‘两委’的指导和帮助下，将我们的馕制品品牌化，同时开办网店，进一步增加销量，吸纳更多家庭困难的乡亲们就业，帮助他们早日脱贫致富！”