孙孚凌同志遗体在京火化

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：中国现代民族工商业者的优秀代表，著名的社会活动家，中华全国工商业联合会的杰出领导人，中国共产党的亲密朋友，中国人民政治协商会议第八届、九届全国委员会副主席，中华全国工商业联合会第六届执行委员会常务副主席，第七届、八届执行委员会名誉副主席孙孚凌同志的遗体，24日在北京八宝山革命公墓火化。

孙孚凌同志因病于2018年5月18日13时56分在北京逝世，享年97岁。

24日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念孙孚凌同志”，横幅下方是孙孚凌同志的遗像。孙孚凌同志的遗体安卧在鲜花翠柏丛中。

上午9时许，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等，在哀乐声中缓步来到孙孚凌同志的遗体前肃立默哀，向孙孚凌同志的遗体三鞠躬，并与孙孚凌同志亲属一一握手，表示慰问。

孙孚凌同志病重期间和逝世后，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山、江泽民、胡锦涛等同志，前往医院看望或通过各种形式对孙孚凌同志逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

党和国家有关领导同志前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责同志，孙孚凌同志生前友好和家乡代表也前往送别。